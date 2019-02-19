شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لإطلاق محطة كهربائية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العلماء الصينيون تصميم أول محطة فى الفضاء من أجل توليد الكهرباء، وذلك فى خطوة منهم لتسهيل الحياة فى الفضاء .

ذكر موقع "smh" التقنى، أن تلك المحطة الكهربائية ستكون لديها القدرة العالية على سحب ضوء الشمس الموجود فى المدارات الفضائية، ثم تحويله إلى طاقة كهربائية، وإرساله من جديد إلى الأرض، وذلك من خلال الموجات الكهرومغناطيسية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الوحدات الأولى للمحطة الفضائية، فى عام 2025 وتجربتها، وفى حال تمكنها من ارسال الموجات الكهرومغناطيسية للأرض، سيتم إطلاق مجموعة وحدات اخرى ولكن ذات قدرة انتاجية أعلى.

ومن المفترض أن توفر تلك الوحدات كم كبير من الوحدات الكهربائية التى تستهلكها الصين نفسها، وذلك بحلول عام 2050.