شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بابجى" تحصل على تحديث جديد.. 8 معلومات يجب أن تعرفها عنه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت لعبة "بابجى" PUBG Mobile صباح اليوم على تحديث جديد، و ذلك بعد أن سبق ونوهت اللعبة فى وقت سابق بأنها ستتوقف عن العمل يوم 18 فبراير فى الفترة من 12 إلى 8 صباحا لتحديث السيرفرات، على أن يصل التحديث اليوم 19 فبراير 2019، وقد وفر التحديث الجديد الكثير من المميزات للمستخدمين، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:
- مساحة التحديث الجديد تصل إلى نصف جيجا بايت، وتبلغ تحديدا 418 ميجا بايت على منصة أندرويد.
- يوفر التحديث الجديد بطور Zombie من اللعبة الناجحة للغاية Resident Evil 2 لنسخة الهواتف المحمولة.
-هذا التحديث صدر منذ فترة قريبة لأجهزة الكمبيوتر، ويبدو أنهم قرروا اخيراً أن يصل للهواتف المحمولة.
- سيجد المستخدمين ثلاثة أوضاع داخل اللعبة وهم "كلاسيكى - أركيد- وضع الحدث الخاص بالزومبى".
- خلال وضع الزومبى سيكون على المستخدم قتل باقى اللاعبين خلال النهار بالطريقة المعتادة، وعليه قتل الزومبى الذين يظهرون خلال الليل.
- حصلت خريطة Vikendi، على طقس "ضوء القمر.
- أصبحت خريطة Sanhok متاحة فى وضع الأركيد.
- حصلت اللعبة على تحسينات عامة فيما يتعلق باقئمة الإعدادات وغيرها
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