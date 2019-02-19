شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بابجى" تحصل على تحديث جديد.. 8 معلومات يجب أن تعرفها عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت لعبة "بابجى" PUBG Mobile صباح اليوم على تحديث جديد، و ذلك بعد أن سبق ونوهت اللعبة فى وقت سابق بأنها ستتوقف عن العمل يوم 18 فبراير فى الفترة من 12 إلى 8 صباحا لتحديث السيرفرات، على أن يصل التحديث اليوم 19 فبراير 2019، وقد وفر التحديث الجديد الكثير من المميزات للمستخدمين، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- مساحة التحديث الجديد تصل إلى نصف جيجا بايت، وتبلغ تحديدا 418 ميجا بايت على منصة أندرويد.

- يوفر التحديث الجديد بطور Zombie من اللعبة الناجحة للغاية Resident Evil 2 لنسخة الهواتف المحمولة.

-هذا التحديث صدر منذ فترة قريبة لأجهزة الكمبيوتر، ويبدو أنهم قرروا اخيراً أن يصل للهواتف المحمولة.

- سيجد المستخدمين ثلاثة أوضاع داخل اللعبة وهم "كلاسيكى - أركيد- وضع الحدث الخاص بالزومبى".

- خلال وضع الزومبى سيكون على المستخدم قتل باقى اللاعبين خلال النهار بالطريقة المعتادة، وعليه قتل الزومبى الذين يظهرون خلال الليل.

- حصلت خريطة Vikendi، على طقس "ضوء القمر.

- أصبحت خريطة Sanhok متاحة فى وضع الأركيد.

- حصلت اللعبة على تحسينات عامة فيما يتعلق باقئمة الإعدادات وغيرها