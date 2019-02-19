كل ما تريد معرفته حول هاتف سامسونج القابل للطي قبل الكشف عنه…

تستعد سامسونج يوم غدًا الأربعاء لعقد مؤتمرها الذي يجاوب على الأسئلة حول الهاتف القابل للطي الخاص بالشركة الذي يشاع أنه سيسمى Galaxy X أو Galaxy F أو Galaxy Fold أو Galaxy Flex.

وأصدرت الشركة بتاريخ 11 فبراير/شباط مقطع فيديو تشويقي يفيد بأن: “مستقبل الهاتف المحمول ينكشف في 20 فبراير 2019″، جنبًا إلى جنب مع صور كلمات كورية وإنجليزية توضح عبارة “المستقبل يتكشّف” تنزلق على سطح منحني غير مرئي.

وبالرغم من أن الفيديو لا يعطي الكثير من المعلومات، إلا أنه يؤكد أن سامسونج سوف تستخدم حدث إطلاق Galaxy S10 للتحدث أيضًا عن هاتفها القابل للطي بالتفصيل.

ومن المتوقع أن نشاهد ما هو أكثر من مجرد لقطات للنموذج الأولي للهاتف القابل للطي الذي عرضته الشركة بشكل خاطف خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة سامسونج سوف تقوم بالكشف عن الجهاز وعرضه للجمهور.

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ومن المتوقع أن يصل الهاتف القابل للطي للشركة في النصف الأول من عام 2019، حيث تعتبر الهواتف القابلة للطي بمثابة الشيء الكبير التالي للهواتف الذكية في عام 2019، إلى جانب شبكات الجيل الخامس 5G.

ويعد التصميم القابل للطي بتوسيع حجم شاشة الهاتف مع المحافظة على إمكانية حمله ووضعه في الجيب.

وينظر أيضًا إلى الهواتف القابلة للطي على أنها وسيلة لتغيير الاهتمامات بعد أن أظهرت البيانات أن الناس يحتفظون بأجهزتهم لأطول فترة ممكنة قبل الترقية، مما أدى إلى تباطؤ المبيعات.

وقد تكون سامسونج المنافس الأكبر في هذا السباق، لكنها ليست الوحيدة، إذ تحدت شاومي سامسونج بنوع جديد من تصميم الهاتف القابل للطي قبل الإعلان عنه.

وبالرغم من أننا نعرف الآن أكثر مما كنا نعرفه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عندما عرضت سامسونج بشكل سريع النموذج الأولي للهاتف، إلا أن ما رأيناه حتى الآن قد أثار أسئلة أكثر من الإجابات.

ونحاول من خلال التقرير التالي عرض ما نعرفه عن الجهاز وما نفكر فيه وما الذي ما يزال علينا معرفته.

Galaxy X أو Galaxy F أو Galaxy Fold أو Galaxy Flex

كانت تسميات Galaxy X و Galaxy F تتصدر المشهد، حيث أشار تقرير حديث صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن سامسونج ستختار اسمًا من فئة F، مما يعني أن تسميات Galaxy F أو Galaxy Fold أو Galaxy Flex كلها ممكنة.

وتميل التكهنات بعد ظهور مقطع الفيديو التشويقي الأخير إلى أن سامسونج قد تختار تسمية Galaxy Fold، حيث اختارت الشركة عبارة “المستقبل يتكشف” ولم تختر عبارة تحتوي على X ضمنها.

وبالرغم من أن تسمية Galaxy X تبدو أفضل، إلا أنه من المنطقي أن تتجنب سامسونج نسخ تسمية iPhone X، ومع ذلك، فقد تعني كلمة “X” زائد أو مثير أو 10، بالنظر إلى وجود 9 هواتف Galaxy S، وهذه هي الذكرى السنوية العاشرة لظهور أول هاتف من فئة Samsung Galaxy S.

ماذا يعني هذا بالنسبة للهاتف القابل للطي للألعاب

صورة منمذجة حاسوبيًا تعرض هاتف سامسونغ القابل للطي مع أدوات التحكم الفعلية بالألعاب.

حصلت شركة سامسونج على براءة اختراع لتصميم هاتف قابل للطي يتضمن أدوات تحكم مادية بالألعاب مثل D-pad والأزرار، حيث يجمع التصميم بين اثنين من الاتجاهات الرئيسية، وهي الهواتف المحمولة القابلة للطي والهواتف المحمولة المخصصة للألعاب مثل Razer Phone 2 و Nubia Red Magic Mars، وحتى إذا لم تظهر أدوات التحكم المادية بالألعاب على أول هاتف قابل للطي من سامسونج، إلا أنها تشكل تلميح عن طريقة أخرى يمكن أن يعمل بها هذا الجهاز الهجين الكبير.

ما هو الهاتف القابل للطي

إذا أردنا تعريف الهاتف القابل للطي من خلال وجهة نظر سامسونج، فإنه جهاز مزود باتصال خلوي يشبه الجهاز اللوحي عندما يكون مفتوحًا تمامًا ويمكن غلقه ليبدو وكأنه هاتفك المحمول المعتاد.

ويحتوي النموذج الأولي من سامسونج على شاشة تشبه شاشة الجهاز اللوحي التي تنغلق إلى الداخل كالكتاب، لكن هاتف FlexPai من شركة Royole، وهو هاتف آخر قابل للطي، يحتوي على شاشة قابلة للطي للخارج، مما يعني أن الشاشة موجودة في الخارج.

بينما ينحني هاتف شاومي القابل للطي القادم مستقبلًا على كلا الحافتين، بحيث يصبح الجزء الأوسط من الشاشة بحجم هاتف نموذجي، مما يعني أنه لا يوجد تعرف موحد لمعنى الهاتف القابل للطي.

ألم تقم ZTE بتصنيع هاتف قابل للطي

عرضت شركة زد تي إي ZTE هاتف Axon M في العام الماضي، والذي كان بمثابة نسخة مبكرة من هاتف قابل للطي يربط بين شاشتين منفصلتين عبر مفصل مركزي، لكن هاتف سامسونج القابل للطي يبدو أنه يحتوي على شاشة واحدة يمكن طيها عند نقطة الوسط.

ويمكن اعتماد هاتف Axon M كطريقة لاستكشاف سبل جديدة مختلفة لاستخدام جهاز مزدوج الشاشة، كما يمكن لشركة ZTE أن تعود من جديد إلى الساحة من خلال طرح الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي، وذلك بالرغم من أن الشائعات تشير إلى إمكانية وصول المنافسين مثل هواوي وموتورولا أولاً.

ما فائدة الهاتف القابل للطي

سوف تكون التطبيقات قادرة على العمل بثلاث طرق مختلفة على شاشة هاتف سامسونج القابل للطي.

هناك ميزتان رئيسيتان للهاتف القابل للطي، أولاً، يمكنه زيادة مساحة الشاشة المتاحة، إذ يحتوي طراز سامسونج على شاشة بقياس 4.5 إنس تستخدمها عندما يكون الهاتف مغلق، والتي تتحول إلى شاشة بقياس 7.3 إنش عند فتحه، ويمكنك القول أن لديك ما يعادل ثلاث شاشات تعمل معًا.

وتمنحك الشاشة الأكبر مجال رؤية موسع، كما أنها توفر طرقًا مختلفة يمكنك من خلالها استخدام جهازك، حيث تتيح شاشة هاتف سامسونج إمكانية القيام بعدة مهام في ثلاث مناطق في وقت واحد.

بينما يتيح لك جهاز Axon M من ZTE استخدام الشاشة بأكملها لتطبيق واحد، أو تحميل تطبيق منفصل على كل شاشة، أو عكس نفس التطبيق على كلتا الشاشتين.

وبفضل دعم أندرويد الرسمي من جوجل لجميع الهواتف القابلة للطي، ستتمكن التطبيقات على هاتف Galaxy القابل للطي من الاستفادة من ثلاث نوافذ نشطة على هذه الشاشة الداخلية بقياس 7.3 إنش.

ماذا يحدث عند فتح وإغلاق الهاتف أثناء استخدام تطبيق ما

يقوم الهاتف القابل للطي تلقائيًا بنقل التطبيق أو الشاشة التي تنظر إليها في الوضع المغلق أو المطوي إلى الوضع المفتوح، والعكس بالعكس.

ويظهر فيديو شاومي حلًا أبسط، بحيث إذا قمت بإغلاق الهاتف من خلال طيه تحت حواف الشاشة الأكبر، فلن تفقد الشاشة التي تشغلها فعليًا، لذا من الناحية النظرية لا يقوم الهاتف بالتبديل بين الشاشات على الإطلاق.

ما هو المميز حول شاشة سامسونج

قامت سامسونج بإنشاء شاشة جديدة Infinity Flex Display لهاتفها القابل للطي، وقالت الشركة إنها اضطرت إلى تعديل الطبقات المعتادة التي تعد جزء من أي شاشة.

وبالرغم من أن جميع الشاشات مصنوعة من طبقات، لكنها عادة ما تكون مكدسة وغير متحركة.

وتستخدم Infinity Flex Display مادة لاصقة جديدة طورتها سامسونج من أجل تشكيل طبقات العرض حتى يمكن ثنيها وطيها مئات الآلاف من المرات.

واحتاجت سامسونج أيضًا إلى جعل Infinity Flex Display أرق من أي شاشة هاتف محمول أخرى، حيث قللت من سماكة طبقة المستقطب، الأمر الذي ساعدها على جعل الشاشة مقروءة بنسبة 45 في المئة.

وتتكون شاشة Infinity Flex من البوليمر، وهو نوع من البلاستيك، ومن الممكن أن تغلف شاشة العرض الخارجية بقياس 4.5 إنش بطبقة من زجاج Gorilla مثل هواتف Galaxy S9 و Note 9.

هل سنحصل على زجاج قابل للطي

قد يتواجد الزجاج المرن النحيف جدًا على الهاتف القابل للطي.

ينظر إلى الزجاج عادة باعتباره مادة أكثر تميزًا من البلاستيك، وتعمل شركة Corning، المسؤولة عن تطوير زجاج Gorilla، على إنتاج زجاج فائق الدقة يمكن أن ينحني.

وقال بولي تشو Polly Chu، مدير التكنولوجيا في Corning: “للوصول إلى نصف قطر دائرة ذات انحناء ضيق، فإن عليك الوصول إلى زجاج أكثر رقة بكثير مما لديك اليوم، وبعض الزجاج الذي لدينا في مختبرنا أرق من شعر الإنسان”.

ولا تزال الشركة في الوقت الحالي تطور زجاجها المرن، ولا يوجد أي تأكيدات حول متى سيكون جاهزًا للبيع.

وبالرغم من إمكانية رؤيته على أول هاتف قابل للطي من سامسونج، إلا أن المرجح أن لا يظهر حتى عام 2020 على أقرب تقدير.

متى يطرح هاتف سامسونج القابل للطي

أوضحت سامسونج أن الهاتف سوف يصل في النصف الأول من عام 2019، وقالت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إن عملية الإنتاج الضخم سوف تبدأ في الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن تبدأ عملية بيع الهاتف القابل للطي في عام 2019، في وقت مبكر من شهر مارس/آذار باعتباره تاريخ الإصدار.

وبالرغم من توقع إلقاء نظرة فاحصة على الهاتف خلال فعاليات إطلاق Galaxy S10، إلا أنه من المرجح أن تعقد الشركة حدثًا منفصلاً لكشف النقاب رسميًا عن أول هاتف قابل للطي.

ما هي تكلفة الهاتف القابل للطي

جاستن دينيسون Justin Denison، نائب رئيس سامسونج، يعرض شاشة Infinity Flex الجديدة من الشركة وأول هاتف قابل للطي.

من السهل تخمين أن هذا الجهاز سيكون باهظ الثمن، حيث ذكرت المصادر أن هاتف Galaxy القابل للطي قد يكلف ما بين 1500 و 2000 جنيه إسترليني، أي ما بين 1930 و 2570 دولار أمريكي.

بينما تبلغ تكلفة نسخة جهاز Royole FlexPai القابل للطي التي تستهدف المطورين 1318 دولار أمريكي للجهاز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، بينما يصل سعر نسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية إلى 1469 دولار.

وبالنظر إلى أن هاتف Galaxy Note 9 من سامسونج يبدأ من 999 دولار، فمن المنطقي أن يبدأ سعر الهاتف القابل للطي من 1500 دولار، إن لم يكن أكثر.

ومن المتوقع أن يبرر صناع الأجهزة مثل سامسونج و Royole ارتفاع الأسعار بناء على إجمالي مساحة الشاشة، إذ إنك تحصل على جهاز لوحي وهاتف محمول في جهاز واحد.

ما هو عمر البطارية

قال جيسون بارك Jisun Park، المدير الهندسي ورئيس مجموعة برامج النظام في شركة سامسونج للهواتف المحمولة، إن سامسونج تهدف إلى منح هاتفها القابل للطي عمر بطارية يدوم طويلاً مثل الهواتف الذكية الحالية من جالاكسي، وذلك بالرغم من وجود شاشة أكثر قدرة على صرف البطارية، مع الإشارة إلى أن النسخة الأمريكية من هاتف Note 9 استمرت بالعمل لمدة متوسطها 19 ساعة و 20 دقيقة في اختبار الفيديو.

أين تتواجد البطارية

ليس لدينا إمكانية الوصول إلى تفاصيل التصميم، لكن البطاريات لا تنحني.

ومن المتوقع أن تتواجد البطارية كبيرة السعة على جانب واحد، بينما تتواجد العديد من المكونات الأخرى على الجانب الآخر لتحقيق التوازن فيما بينها.

هل يشبه شكل الهاتف القابل للطي هذه الصورة

يمثل هاتف FlexPai من Royole رؤية أخرى للهواتف القابلة للطي.

بالطبع لا، فقد عرضت سامسونج نموجًا أوليًا، وعلقت بقولها إن الأجزاء الحقيقية كانت مخبأة بالداخل، حيث أنها لم تكن مستعدة بعد لعرض التصميم النهائي للهاتف بشكل فعلي للجمهور أو المنافسين.

وأوضحت واجهة المستخدم الجديدة من الشركة One UI نظرة على ما يمكن الحصول عليه، حيث ذكرت الشركة أن الحواف المستطيلة الدائرية التي تشكل الفكرة الرئيسية للتصميم تهدف إلى مطابقة الحواف المستديرة للأجهزة.

ويتميز الهاتف القابل للطي بحواف بدرجة 90 درجة وحواف إطار سميكة.

ما هي مواصفات هاتف Galaxy القابل للطي

من المعروف أن الشاشة الخارجية تأتي بقياس 4.5 إنش، بينما تأتي شاشة Infinity Flex الداخلية بقياس 7.3 إنش، وهذه هي المواصفات الفعلية الوحيدة التي نعرفها، وليس لدينا تفاصيل حول الكاميرا أو سعة البطارية أو المعالج أو حجم التخزين أو مقبس سماعة الرأس أو سعة التخزين الخارجية أو العزل المائي.

ويحتاج الهاتف الذي يوازن بين موارد البطارية والأداء عبر شاشتين إلى السرعة وكفاءة الطاقة للحفاظ على عمر البطارية من الانهيار أثناء التبديل بين الشاشات على مدار اليوم.

كيف يعمل الهاتف القابل للطي

ستبدأ بشكل عام في استخدام هاتف سامسونج القابل للطي كما تفعل مع هاتفك المعتاد، ثم تفتحه عندما تريد الاستفادة من مساحة الشاشة الأكبر، ولم تشارك شركة سامسونج تفاصيل حول كيفية مشاركة العتاد والبرمجيات الرسائل فيما بينها.

هل يعمل بواسطة أندرويد

نعم، حيث أعلنت سامسونج أن الهاتف القابل للطي، والهواتف المستقبلية، ستعمل على نسخة معاد تصميمها من واجهة تشغيل سامسونج تعرف باسم One UI.

وتعمل شركة سامسونج على إتاحة الإصدار التجريبي من One UI هذا الشهر، ولكن فقط لمستخدمي أندرويد باي 9 Android Pie.

أي التطبيقات ستعمل على الهاتف

ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول التطبيقات، ويعد هذا التفصيل جزء من السبب وراء كشف سامسونج عن الجهاز في مؤتمر مطوريها، حيث رغبت الشركة بعرضه للمطورين من أجل توفير دعم للهاتف.

ومن المفترض أن تعمل تطبيقات سامسونج، مثل SmartThings، على الجهاز، كما عرضت Flipboard منذ فترة طويلة جهودها الأولية بالنسبة لأحد تطبيقاتها.

وبالنظر إلى أن الميزة الأكبر هي القدرة على تنفيذ مهام متعددة – تشغيل ثلاث تطبيقات في وقت واحد أو الوصول إلى المزيد من الميزات في تطبيق معين في وقت واحد – فإن المسؤولية تقع على المطورين لإنشاء تطبيقات مقنعة تعمل بسلاسة على الهاتف القابل للطي.

وتعتمد سامسونج على مطوري التطبيقات للمساعدة في الابتكار، بشكل يشابه ما فعلته مع التطبيقات المتوافقة مع القلم الإلكتروني لهواتف Galaxy Note.

هل تصبح الشاشة الأصغر مظلمة عند فتح الجهاز

يعمل تصميم سامسونج في الوقت الحالي على إيقاف تشغيل الشاشة الصغيرة بقياس 4.5 إنش وفتح التطبيق على الشاشة الداخلية الأكبر حجمًا بقياس 7.3 إنش، والمتابعة من المكان الذي توقفت عنده.

من هم منافسي سامسونج

هناك المزيد من المنافسين الذين يدخلون السباق، وبالرغم من أن Royole FlexPai و ZTE Axon M قد تغلبت على سامسونج من خلال عرض شاشة قابلة للطي بشكل حقيقي، لكن هذه الهواتف ليست منافسًا رئيسيًا لهاتف سامسونج.

ومن المعروف أن إل جي وهواوي لديهما خطط خاصة بهما للهواتف القابلة للطي، كما أن هناك نموذج أولي من شاومي، وشائعات حول هاتف موتورولا Razr القابل للطي.

هل تبيع سامسونج الشاشات القابلة للطي لصانعي الأجهزة الآخرين

خلال أحد أجزاء مؤتمر مطوري سامسونج في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، سأل أحد المطورين متى سوف تبيع سامسونج تكنولوجيا العرض الخاصة بها إلى منافسيها، ورفضت الشركة التعليق على هذا السؤال، لكن سامسونج هي واحدة من أكبر منتجي لوحات العرض في العالم، ومن المرجح أنها سوف تبيع التكنولوجيا في النهاية إلى المنافسين لاستخدامها في أجهزتهم الخاصة.

كما أعربت شركة TCL، التي تبيع أجهزة التلفاز والمسؤولة عن العلامات التجارية بلاك بيري BlackBerry وألكاتيل Alcatel وبالم Palm، عن رغبتها في بيع لوحات قابلة للطي لصناع الأجهزة الآخرين، وقالت إنها سوف تنتظر حتى عام 2020 للكشف عن جهازها الأول القابل للطي، والذي قد يكون أو لا يكون هاتفًا.

ماذا يأتي بعد الأجهزة القابلة للطي

الأجهزة القابلة للطي ليست نهاية التطور، وقد سبق لشركة سامسونج أن صرحت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن التحدي التالي الذي وضعته لنفسها، والذي يتمثل بالشاشات القابلة للدوران والشاشات القابلة للتمدد.

ويتفق معظم المحللين على أن الهواتف القابلة للطي سوف تصبح جزء لا يتجزأ من عالم الهواتف الذكية في عام 2019 وما بعده.

وقال ستيفن بيكر Stephen Baker، نائب رئيس قسم تحليل الصناعة في مجموعة إن بي دي NPD: “هذه سوف تكون أفضل طريقة لتحقيق طلب المستهلك، ولكن من المحتمل أن تكون العملية متعددة السنوات قبل أن يتم تحديد الأسعار والبرامج والتطبيقات والمنتج نفسه”.

فيما قال بن وود Ben Wood، كبير الباحثين في شركة CCS Insight: “من الضروري أن نتجاوز الأجهزة التي تكون فيها الشاشات القابلة للطي حلاً يبحث عن مشكلة”.