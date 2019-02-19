5 تطبيقات مجانية لمعلمي الأحياء تساعدهم على التدريس بفاعلية…

لقد ساعد تطور وانتشار تطبيقات الهواتف الذكية كلا من المعلمين والطلاب على حدٍ سواء، كما ظهرت العديد من التطبيقات التي تتيح لمعلمي المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء تزويد الطلاب بالمزيد من التجارب التفاعلية مما ساهم في تحسين قدرتهم على الاستيعاب.

يمكن لمعلمي الأحياءاستخدام التطبيقات التالية بطرق متنوعة داخل الفصل أو خارجه لمساعدة الطلاب على التعلم ومتابعة تقدمهم وتحصيلهم الدراسي.

1- تطبيق Cell Biology 101

يساعد تطبيق Cell Biology 101 معلمي الأحياء على شرح أساسيات بيولوجيا الخلية – دراسة الخلايا الحية؛ خواصها وبنيتها ومكوناتها، وتفاعلاتها – بسهولة للطلاب من خلال البطاقات التعليمية التي تغطي أساسيات علم الأحياء الخلوي والعُضَيات الخَلويّة cell organelles.

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يقدم التطبيق أكثر من 860 سؤال يُغطي بنية الخلية ووظيفتها، ويرتبط كل سؤال بملاحظات ورسوم توضيحية، وتحليلات لتتبع أداء الطلاب مما يُساعد المعلمين في تحديد المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

يضم التطبيق تسع أقسام من علم الأحياء الخلوي مثل الخلايا بدائية النواة Prokaryotic Cells، والخلايا حقيقة النواة Eukaryotic Cells، الشبكة الأندوبلازمية، والميتوكوندريا، والبلاستيدات الخضراء وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على كافة الميزات.

2- تطبيق AP Biology Practice & Prep

يتيح تطبيق AP Biology لمعلمي الأحياء تبسيط مفاهيم علم الأحياء ابتداءًا من الخلية وبنائها وكيفية انقسامها والجزئيات، والحمض النووي وحتى الأحماض الأمينية وغير ذلك الكثير.

يتيح هذا التطبيق التعلم من خلال البطاقات التعليمية أو إنشاء بطاقات مخصصة باستخدام أداة Flashcard Maker الموجودة به، حيث تُعد البطاقات التعليمية أحد الأدوات التي تساعد الطلاب على التعلم بسرعة.

كما يضم التطبيق اختبارات موضوعة بواسطة خبراء في علم الأحياء حيث يمكن للطلاب محاكاة الامتحان الحقيقي.

ويمكن للمعلمين متابعة التقدم الدراسي للطلاب ومشاركته معهم من خلال ميزة Tests Taken والتي تتيح إرسال نتائج الاختبارات بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق ORGANS 3D

يضم تطبيق ORGANS 3D نماذج ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم البشري ووصف لكل عضو منهم، ويظهر كل عضو بلون مختلف مع إمكانية التكبير والتدوير لرؤية أوضح، مع تقديم شرح تفصيلي للغاية، كما يدعم التطبيق 4 لغات وهم الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Learning Biology Basics

يتيح تطبيق Learning Biology Basics لمعلمي الأحياء تقديم المفاهيم الأساسية في علم الأحياء لطلابهم بطريقة بسيطة وشيقة.

يتضمن التطبيق العديد من الفصول التي توضح أساسيات علم الأحياء ابتداءًا من نظرية داروين، وفسيولوجيا النباتات، والتمثيل الضوئي، والخلية، والكيمياء الحيوية، والكائنات الحية الدقيقة، والفطريات، وغيرها الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكن لا يوجد منه إصدار للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.

5- تطبيق BioDigital Human 2019

يتيح تطبيق BioDigital Human تصور علم وظائف الأعضاء باستخدام تقنية تفاعلية ثلاثية الأبعاد، حيث يضم التطبيق أكثر من 10000 بنية ثلاثية الأبعاد، وهو التطبيق الأكثر شمولاً من الناحية العلمية والمستخدم على نطاق واسع لشرح جسم الإنسان.

يتيح لك التطبيق تخصيص نماذج الأعضاء التي تقوم بدراستها بشكل متكرر من أجل الوصول السريع إلى المحتوى الخاص بك في وضع عدم الاتصال، كما يدعم أدوات للرسم والمشاركة في النماذج مع الطلاب من أجل المزيد من التوضيح.

كما يتيح للمعلمين إجراء اختبارات تفاعلية ثلاثية الأبعاد للطلاب من أجل تحديد مستواهم الدراسي.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكن لا يوجد منه إصدار للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.