شاهد هاتف سامسونج الجديد قبل الكشف عنه غدًا

نشرت إحدى القنوات على موقع يوتيوب اليوم الثلاثاء تسجيلًا مصورًا يُظهر الإعلان التجاري لهاتف “جالاكسي إس10 بلس” Galaxy S10 Plus، وذلك قبل يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عن الجيل التالي من هواتف “جالاكسي إس” من شركة سامسونج.

ومع أن التسريبات السابقة، التي طالت هاتفي “جالاكسي إس10” و “جالاكسي إس10 بلس” كانت كثيرة لدرجة معرفة تفاصيل كل شيء عن الهاتفين، إلا أن الإعلان التجاري يؤكد تلك التسريبات كما يعطي صورة أوضح للهاتف.

وركز الإعلان، الذي لا تتجاوز مدته 30 ثانية، على هاتف “جالاكسي إس10 بلس” دون “جالاكسي إس10” ولكنه في النهاية يظهر الهاتفين إلى جانب بعضهما.

ويبدأ الإعلان، الذي أُذيع على التلفزيون النرويجي، بعبارة “تعرف على الجيل التالي من جالاكسي”، ثم يستعرض أهم مزايا الهاتف، بما في ذلك الشاشة الطويلة “مع الإحساس السينمائي”، كما ظهر أن الهاتف سوف يدعم حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة.

وأظهر الإعلان أن الهاتف سوف يتضمن 5 كاميرات، 3 منها خلفية، بالإضافة إلى كاميرتين أماميتين ضمن الشاشة. أما هاتف “جالاكسي إس10” الذي ظهر في نهاية الإعلان فسيقدم كاميرا أمامية واحدة فقط.

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وعلى غرار هواتف عام 2018 الرائدة من سامسونج، سوف يدعم هاتف “جالاكسي إس10” تقنية الشحن اللاسلكي للأجهزة الأخرى، كما ظهر أنه سيأتي مع سماعة الأذن اللاسلكية “جالاكسي بدز” Galaxy Buds.

يُشار إلى أن الإعلان التجاري لهاتف “جالاكسي إس10 بلس” يأتي قبل يوم واحد فقط من الحدث المقرر الذي تعتزم سامسونج إقامته بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية للإعلان عن هاتفي “جالاكسي إس10” و “جالاكسي إس10 بلس”.

كما يُشار إلى أن حدث الغد، الذي يُشاع أنه سوف يتضمن أيضًا الإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، سيبدأ في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.