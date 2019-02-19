726 مليون دولار عائدات كاسبرسكي لاب في 2018 بنمو 4%

دبي - الخليج 365 :

واصلت شركة كاسبرسكي لاب تحقيق نمو مستقر في العام 2018، وزادت عائداتها الدولية غير المدققة والمعدّة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى ما مجموعه 726 مليون دولار*، ما يمثل زيادة قدرها 4% عن العام الماضي. واستطاعت الشركة تحقيق النجاح خلال عام شهد ظروفاً متغيرة في الأسواق وضغوطاً جيوسياسية مستمرة، وذلك نتيجة ارتفاع ثقة العملاء والشركاء في الشركة وحلولها وخدماتها البارزة في مجال الأمن الإلكتروني.

وكان المجالان الرقمي والمؤسسي من أهمّ المجالات التجارية الاستراتيجية التي دفعت النمو لدى كاسبرسكي لاب في 2018. وشهدت الشركة زيادة في المبيعات الرقمية بلغت +4%**، ونمواً كبيراً بنسبة 16%** في قطاع المؤسسات، في حين حققت المنتجات والخدمات الواقعة خارج فئة "النقاط الطرفية" نمواً بنسبة 55%**. وبشكل عام، حققت الشركة نتائج إيجابية في هذه المجالات بتقديمها بعضاً من أفضل المنتجات والخدمات في القطاع، إضافة إلى حلول وتقنيات جديدة تمنع وتكتشف أخطر التهديدات الإلكترونية وتتعامل معها.

وبهذه المناسبة، قال يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي لاب، إن العام 2018 كان "عاماً مهماً لنا"، مؤكداً أن الشركة حملت على عاتقها مسؤولية إثبات جدارتها بثقة شركائها وعملائها، بعد كل ما واجهته في 2017 من تحدّيات وادعاءات مُغرضة لا أساس لها من الصحة، وأضاف: "كان علينا في كاسبرسكي لاب أن نواصل إظهار ريادتنا للسوق وإثبات هذه الريادة من خلال نتائجنا المالية الإيجابية بوصفها خير دليل على ذلك، وقد جاءت هذه النتائج لتؤكّد توجّه المستخدمين نحو أفضل المنتجات والخدمات في السوق، بما يدعم مبادئنا الأساسية الراسخة والمتمثلة في تحقيق الحماية من أية تهديدات إلكترونية بغض النظر عن مصدرها".

وعلى الصعيد العالمي، جاء أداء الشركة في 2018 مدفوعاً بالنتائج القوية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بنسبة بلغت +27%**، فضلاً عن مناطق أخرى مثل روسيا وآسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة *** (بنسبة +6%**) وآسيا المحيط الهادئ (بنسبة +6%**) وأوروبا (بنسبة +6%**)، في حين شهدت أمريكا اللاتينية تباطؤاً (بنسبة -11%**) بسبب انخفاض قيمة العملات في المنطقة.

وقد أدّت الصعوبات الجيوسياسية إلى تباطؤ شامل في سوق أمريكا الشمالية، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 25%**، ولكن استطاعت كاسبرسكي لاب أن تحافظ، برغم هذه التحديات، على تطوير حضورها في السوق، بزيادة بلغت 8% في المبيعات الرقمية للتراخيص الجديدة.

وأحرزت كاسبرسكي لاب في العام 2018 تقدماً ملموساً في مبادرتها للشفافية العالمية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة؛ فشرَعت الشركة في نقل بنيتها التحتية التقنية إلى سويسرا وافتتحت أول مركز للشفافية تابع لها في مدينة زيوريخ. ونفذّت كاسبرسكي لاب أيضاً تدقيقاً أجرته إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية الأربع الكبرى على الممارسات الهندسية المتعلقة بالإنشاء والتوزيع لقواعد البيانات الخاصة باكتشاف التهديدات. ويتطلب المشهد العالمي فائق الترابط اليوم شفافية متزايدة من الشركات، لذا فإن هذه المبادرة الفريدة تؤكّد التزام كاسبرسكي لاب الواضح والراسخ بضمان سلامة حلولها وموثوقيتها في خدمة العملاء.