تكنولوجيا: تفاصيل ومواصفات هواتف Galaxy S10 التي يكشف عنها رسمياً غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق غداً أحد أهم الأحداث المنتظرة خلال هذا العام، حيث تعقد سامسونج مؤتمرها للكشف عن سلسة هواتف Galaxy S10، وفي السطور القادمة نستعرض كل ما جاء من تفاصيل ومواصفات لسلسلة Galaxy S10 قبل الإعلان الرسمي.

توالت التسريبات التي تكشف عن تفاصيل ومواصفات الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Galaxy S10، التي تأتي هذا العام في ثلاثة إصدارات تختلف في بعض المواصفات وفي مستوى التسعير أيضاً.

ومن المقرر أن تنطلق الإصدارات الثلاثة من هواتف سامسونج بعنوان Galaxy S10e للإصدار الأصغر، وGalaxy S10 وأيضاً Galaxy S10 بلس وهو الإصدار الأكبر من سلسلة هواتف جالكسي القادمة.

ويشير حرف “e” في هاتف Galaxy S10e إلى essential، حيث يعد الإصدار الأول الذي يأتي بالمواصفات الأساسية لسلسلة الهواتف، بينما تتوافق المواصفات أكثر في هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس إلا أن الأخير سيأتي بشاشة أكبر حجماً بالتأكيد مع كاميرة سيلفي مزدوجة.

ومن المقرر أن يتميز هاتف Galaxy S10 بحجم شاشة 6.1 إنش، مع شاشة Dynamic AMOLED مع تقنية HDR بلس، كما يأتي بشاشة مميزة بتصميم Infinity O مع جودة عرض 3040 في 1440 بيكسل مميزة بكثافة عرض 550 بيكسل لكل إنش، أيضاً مع زجاج منحني في جانبي الهاتف، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6.

بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بلس بحجم شاشة 6.3 إنش، مع شاشة Dynamic AMOLED وتقنية HDR بلس، كما يأتي بشاشة مميزة بتصميم Infinity O مع جودة عرض 3040 في 1440 بيكسل مميزة بكثافة عرض 522 بيكسل لكل إنش، أيضاً مع زجاج منحني في جانبي الهاتف، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S10e بشاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش، في شاشة Dynamic AMOLED مع تقنية HDR بلس، كما يتميز بشاشة بتصميم Infinity O مع جودة عرض 2280 في 1080 بيكسل، مميزة بكثافة عرض 438 بيكسل لكل إنش، مع زجاج Gorilla Glass 5 للحماية.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Galaxy S10e مستشعر البصمة في الجزء الجانبي من تصميم الهاتف، بينما يأتي كلاً من هاتفي Galaxy S10، وGalaxy S10 بلس بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، لذا إذا أعتدت على تجربة مسح البصمة في الشاشة ستكون الإصدارات الأعلى من هواتف Galaxy S10 هي الإختيار الأفضل، بينما إذا كنت تفضل الطريقة التقليدية مع مستشعر للبصمة يمكن الوصول إليه بشكل سلس فسيكون إختيارك الأفضل هاتف Galaxy S10 e حيث من المتوقع أن يضم تقنية سريعة جداً في إستشعار البصمة.

الذاكرة والسعة التخزينية في هواتف Galaxy S10

تقدم سامسونج هاتف Galaxy S10e بنموذجين حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الثاني مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 256 جيجا بايت.

بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بنموذجين حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الثاني مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 512 جيجا بايت.

من جانب أخر يتوفر هاتف Galaxy S10 بلس بثلاثة إختيارات، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الثاني مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 512 جيجا بايت، ويتميز النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

ألوان هواتف Galaxy S10

يأتي هاتف Galaxy S10e وفقاً لما جاء في التسريبات حتى الآن بألوان الأخضر، الأصفر، الأبيض إلى جانب اللون الأسود، بينما ينطلق هاتف Galaxy S10 بألوان الأبيض، الأسود إلى جانب الأخضر، أيضاً يأتي هاتف Galaxy S10 بلس بألوان الأبيض، الأخضر، الأسود، مع نماذج فاخرة من السيراميك بلوني الأسود والأبيض للنموذج الأعلى مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

سعر هواتف Galaxy S10

يأتي الإصدار الأعلى في مستوى التسعير من هاتف Galaxy S10 Plus بسعر 1500 دولار، بينما يأتي الإصدار الأقل في مستوى التسعير في هاتف Galaxy S10e الذي يتوفر بسعر 750 دولار إلى 800 دولار، حيث من المتوقع أن تتجه سامسونج للترويج لهاتف Galaxy S10e بشكل أكبر لأنه الأقل تكلفة بين الإصدارات الثلاثة.

هاتف Galaxy S10e يبدأ من سعر 750 دولار

هاتف Galaxy S10 يبدأ من سعر 1000 دولار

هاتف Galaxy S10 بلس يبدأ من سعر 1100 دولار.

موعد إطلاق هواتف Galaxy S10 في الأسواق

تشير التسريبات إلى أن كلاً من هواتف Galaxy S10، وGalaxy S10 بلس وأيضاً Galaxy S10e ستتوفر للحجز المسبق خلال 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف سامسونج، على أن تنطلق إلى منافذ البيع في 8 من شهر مارس المقبل، كما يتم شحن الهواتف في نفس الموعد للمستخدمين، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لتحدد إختيارك المفضل بين الإصدارات الثلاثة من هواتف Galaxy S10.

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