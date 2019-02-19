هيئة الإتصالات الفيدرالية تؤكد قدوم ثلاث طرازات على الأقل من الهاتف LG G8 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع الماضي، ستقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد LG G8 ThinQ. تعمل الشركة بالفعل على الكشف عن ميزات هذا الهاتف ببطء، مثل الشاشة التي تعمل أيضا كمكبر للصوت. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC تصادق على ثلاث طرازات من الهاتف LG G8 ThinQ.

هذه الطرازات الثلاثة من الهاتف LG G8 ThinQ التي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الإتصالات الفيدرالية تحمل الأسماء الرمزية LM-G820UM و LM-G820TM و LM-G820QM. لا نعرف الكثير عن هذه الطرازات في الوقت الراهن، ولكن إعتقد البعض بأن أول طرازين سيكونا مفتوحين، في حين سيكون الطراز الأخير متوافقًا مع شبكات CDMA التي تعمل بها بعض شركات الإتصالات مثل Sprint و Verizon.

وهذا أمر منطقي تمامًا لأننا نتخيل بأنه سيتم إطلاق الهاتف LG G8 ThinQ عبر جميع شركات الإتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك من المتوقع أن تكون هناك طرازات مختلفة تلائم ترددات الراديو المختلفة التي تستخدمها شركات الإتصالات. بخلاف الأسماء الرمزية، لم تخبرنا هيئة الإتصالات الفيدرالية عن أي شيء حول مواصفات الهاتف أو ميزاته.

ومع ذلك، إذا كانت الشائعات صحيحة، فمن المفترض أن يضم الهاتف LG G8 ThinQ معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وكاميرا أمامية ثلاثية الأبعاد لتحسين الصور الذاتية وتقنية التعرف على الوجه. ووفقا للصور الرسمية التي تم تسريبها حتى الآن، فالهاتف LG G8 ThinQ سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف جنبا إلى جنب مع كاميرتين، وشاشة مزودة بقطع عريض نسبيًا في الجزء الأوسط العلوي.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 24 فبراير بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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