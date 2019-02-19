شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالب استرالية بالتدقيق الإخبارى على فيس بوك ودفع عائد إعلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت المطالبات الأسترالية بشأن ما يتم بثه من أخبار ومعلومات على فيس بوك، إذ أبلغت هيئات البث، اللجنة الأسترالية للمنافسة والاستهلاك " ACCC " بضرورة تنظيم عمل كل من فيس بوك و جوجل مع دفع مقابل للعائد الإعلانى بشكل عادل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، طالبت محطات البث التلفزيونى اللجنة بإجبار فيس بوك على تحديد مصادر موثوقة للأخبار الأسترالية على أن تكون أكثر شفافية فيما تختاره للظهور في محتواها الإخباري، وطالبت أيضا اللجنة بتحقيق دورها الرقابى على المنافسة في المنصات الرقمية.

وطلبت صناعة التلفزيون أيضًا الحصول على إعفاءات ضريبية لمنتجي الأخبار الأستراليين، ونظام جديد لضمان أن فيس بوك وجوجل مسؤولتان عن دفع قيمة عادلة للمنتج المحلي كعائد للإعلان.

وكانت لجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية قد طرحت فى ديسمبر الماضى إمكانية إنشاء هيئة جديدة تمتلك القدرة على طلب معلومات حول كيفية عمل فيس بوك وجوجل، على أن تسمح هذه الهيئة للمراقب بالاطلاع على كيفية تصنيف الصيغ المستندة إلى الماكينة من Google و Facebook وتحديد المحتوى الذي سيراه المستخدمون أولاً.

أما التلفزيون "المجانى" المحلى فى استراليا فيرغب في مزيد من الشفافية فى كيفية تصنيف Google للمحتوى ودفع أرباح الإعلانات إلى شركات الإعلام الاسترالية.

ومن جانب آخر، فإن "فيس بوك" قد رفض أي رقابة من هذا القبيل على برنامجه، واصفا توصية ACCC بالتدخل الـ "مدهش" الذى لا تدعمه الأدلة.

وقال سايمون ميلنر، نائب رئيس فيسبوك للسياسة الأسترالية "لم تقدم شركة ACCC أي دليل حول اعتقادها بأن الهيئة التى تم انشاؤها هى استجابة ضرورية وفعالة ومناسبة للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام".