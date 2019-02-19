شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرسمون خريطة كونية تظهر أعمق أسرار الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم مجموعة من علماء الفلك والفضاء ، خريطة بها مئات الآلاف من المجرات التى لم تكن معروفة من قبل والتى تم اكتشافها باستخدام تلسكوب يمكنه رصد مصادر الضوء التى لا تستطيع الأجهزة البصرية رؤيتها.



الخريطة

وقال الفريق الدولى المسئول عن المسح الفضائى غير المسبوق إن اكتشافهم يسلط الضوء فعليًا على بعض أعمق أسرار الكون ، بما فى ذلك فيزياء الثقوب السوداء وكيف تتطور مجموعات المجرات.

وقال سيريل تاس ، وهو عالم فلك فى مرصد باريس الذى شارك فى المشروع ، لوكالة فرانس برس "هذه نافذة جديدة على الكون"، وتابع، "عندما رأينا الصور الأولى كنا مندهشين فلم تظهر الاشياء التى اعتدنا على رؤيتها".

وشارك أكثر من 200 عالم فلك من 18 دولة فى الدراسة ، التى استخدمت علم الفلك الراديوى للنظر فى جزء من السماء فوق نصف الكرة الشمالى ، ووجدت أن 300000 من مصادر الضوء غير المرئية سابقاً يعتقد أنها مجرات بعيدة.

يسمح علم الفلك الراديوى للعلماء باكتشاف الإشعاع الناتج عند تفاعل الأجسام السماوية الضخمة.