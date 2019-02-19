شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. يمكنك التبرع بكل سهولة عبر تطبيق إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن تطبيق "إنستجرام" يطور حاليًا ملصقًا جديدًا لجمع التبرعات بشكل مباشر، بعد طرحها على موقع "فيس بوك" منذ فترة.

ووفقًا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقد كانت "فيس بوك" قد طرحت فى وقت سابق ميزة التبرعات للحملات الخيرية وما شابه على الشبكة الرئيسية، لكنها الآن تسعى للتوسع بشكل أكبر لتقديمها على إنستجرام خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الباحثة "جين مانشون ونج" صورة للملصق الجديد الذى ظهر فى النسخة التجريبية متوسطًا ملصق الوسوم والساعة.

وقد كانت الحملات تستخدم الروابط فى القصة لتحويل المستخدم لصفحة جمع التبرعات، لكن مع الملصق الجديد فى انستجرام سيكون الأمر أكثر سهولة، إلا انه لا يمكن الجزم بإطلاقه قريبًا حتى الآن.