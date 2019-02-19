يبدو أن شركة آبل تستكشف بدورها مفهوم الهواتف الذكية القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تكون الهواتف الذكية القابلة للطي هي الموضة الرائجة في سوق الهواتف الذكية هذا العام، وحتى الآن نعلم أن شركات مثل سامسونج و Huawei و Oppo و Xiaomi تقوم بإستكشاف هذه التكنولوجيا وتعتزم إطلاق مثل هذه الأجهزة. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تستكشف بدورها هذا النوع من الأجهزة لأنه تم رصد الشركة مؤخرًا تسجل براءة إختراع تستكشف فيها فكرة الأجهزة القابلة للطي.

تصف براءة الإختراع كيف تنظر آبل إلى الأجهزة المحمولة المزودة بالشاشات في الخارج أو الداخل. براءة الإختراع هذه المقدمة من قبل شركة آبل تضم العديد من التصاميم والأفكار، لذلك من غير الواضح كيف سيبدو المنتج النهائي بالفعل، ولكن براءة الإختراع هذه تؤكد لنا على الأقل أن شركة آبل مهتمة بالفكرة.

وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بتحويل هذه الأفكار إلى منتج فعلي أم لا. وبناء على كل ما نعرفه، فيمكن لشركة آبل ببساطة أن تعد نفسها للحظة التي ستصبح فيها الهواتف الذكية القابلة للطي هي المعيار التالي في تصميم الهواتف الذكية. عموما، مفهوم الهواتف الذكية القابلة للطي يعد بالكثير، ولكن ما إذا كان يجلب أي إستخدامات عملية أم لا، فما زال على الجمهور أن يقرر.

نحن ندرك مدى جاذبية الهواتف الذكية القابلة للطي التي تعمل أيضًا كأجهزة لوحية والعكس، ولكن بناء على ما سمعناه حتى الآن عن هاتف سامسونج القابل للطي، فقد تكون أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي باهظة جدًا مما قد يجعل الناس لا يتبنون هذا النوع من الهواتف الذكية بكثرة في البداية.

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