الإعلان التشويقي الأحدث للهاتف Xperia XZ4 يطلب منك ” تبني منظور جديد “

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قررت بعض الشركات المصنعة الكشف تدريجيا عن مواصفات هواتفها الذكية الرائدة القادمة، فقد قررت شركة Sony عدم إستخدام هذه الإستراتيجية التسويقية. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة Sony اليوم بنشر تغريدة على شبكة تويتر تطلب منك من خلالها ” تبني منظور جديد ” مع هواتف Xperia الجديدة التي سيتم كشف النقاب عنها في الحدث الذي ستعقده الشركة بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده يوم الإثنين المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

من الواضح أن عبارة ” تبني منظور جديد ” هي إشارة إلى شاشة CinemaWide الجديدة التي ستقوم شركة Sony بإستخدامها في الهاتف Xperia XZ4، فهذه الشاشة ستأتي بأبعاد تبلغ 21:9، وهي الأكبر في تاريخ الهواتف الذكية. قد تشير التغريدة أيضًا إلى الكاميرا الخلفية الثلاثية التي ستصل مع الهاتف Xperia XZ4 علمًا أن هذا الأخير سيكون أول هاتف ذكي من شركة Sony يضم ثلاث كاميرات في الخلف. وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تأتي الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية للهاتف Xperia XZ4 مع مستشعر بدقة 52 ميغابكسل ومع عدسة عادية، في حين ستأتي الكاميرا الثانية مع عدسة مقربة، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة مع مستشعر من نوع 3D ToF لإستشعار معلومات العمق من أجل تطبيقات الواقع المعزز.

عمومًا، الحدث حيث ستقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia XZ4 سيعقد في الساعة 7:745 بالتوقيت العالمي وينبغي أن يتم بثه مباشرة على الإنترنت. وبغض النظر عن الهاتف Xperia XZ4، فنحن نتوقع أن تقوم شركة Sony في نفس الحدث بالكشف أيضًا عن Xperia 10 و Xperia 10 Plus إضافة إلى Xperia L.