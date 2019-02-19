تكنولوجيا: الطقس الدافئ يغلق أكبر حديقة للجليد فى الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أكبر حديقة للجليد فى الصين مع بداية اتجاه الطقس إلى الدفء بمقاطعة هيلونججيانج الواقعة أقصى شمال شرق البلاد. وذكرت مصادر فى الحديقة - وفقا لصحيفة (تشاينا ديلى) الصينية على الإنترنت - أن مهرجان الجليد والثلج العالمى تم إلغاء فعالياته فى مدينة هاربين عاصمة الإقليم بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤخرا. ووفقا لهيئة الأرصاد الصينية، فإن درجة الحرارة العظمى سوف ترتفع إلى 6 درجات مئوية فى هاربين خلال الأسبوع المقبل. يشار إلى أن حديقة الملاهى الشتوية بالصين، شيدت فى عام 1999 وتمتد على مساحة 600 ألف متر مربع، وبنيت من 110 آلاف متر مكعب من الثلج ومثلهم تقريبا من الجليد، وبها العديد من الألعاب إلى جانب المئات من المنحوتات والتماثيل الجليدية.



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