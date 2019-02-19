الأرصاد تحذر المواطنيبن من شدة البرودة

كتب: ضياء السقا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

تحذير من الشبورة الصباحية

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 7

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10