آبل تعمل على شاشة جديدة بحجم 32.6 إنش وبدقة 6K سيتم إطلاقها على الأرجح هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مضت بضع سنوات منذ أن توقفت شركة آبل عن إنتاج شاشات Apple Thunderbolt بشكل رسمي. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة LG بتعويض آبل وبدأت بإنتاج شاشات UltraFine المصممة في المقام الأول لحواسيب آبل. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تفكر في العودة إلى سوق الشاشات.

هذا وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي ذكر في مذكرة بحثية جديدة أن شركة آبل تعمل على الأرجح على شاشة جديدة. ووفقا لهذا المحلل، فيبدو أن شركة آبل تعمل على شاشة جديدة بحجم 31.6 إنش تمتاز بدقة 6K يمكن أن يتم إطلاقها في العام 2019. وفي الوقت الراهن، ستكون هذه هي أكبر شاشة تقوم شركة آبل بإطلاقها حتى الآن، فحواسيب iMac من الشركة تأتي كحد أقصى مع شاشات بحجم 27 إنش في حين تأتي شاشات LG UltraFine بحجم 27 إنش كحد أقصى أيضًا، وكلاهما يقدمان شاشات بدقة 5K، وبالتالي فإن الشاشة الجديدة القادمة من شركة آبل سترفع من معايير المنافسة.

لا ينبغي أن يكون تقرير Ming-Chi Kuo مفاجئًا لأولئك الذين تابعوا أخبار آبل طيلة السنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى أن شركة آبل كانت قد ذكرت على لسان مسؤولها التنفيذي Phil Schiller أن الشركة تعمل على ” شاشة إحترافية “. جاء ذلك ردًا على العملاء الذين يتساءلون عن خطط آبل لـ Mac Pro الجديد.

ونقلت الصحف عن Phil Schiller قوله : ” كجزء من عملنا على جهاز Mac Pro الجديد، وبحكم تعريفه على أنه عبارة عن حاسوب مجزأ، فنحن سنقوم بإنشاء شاشة إحترافية أيضًا. لن ترى الآن أيا من هذه المنتجات هذا العام، نحن بصدد ذلك. نعتقد أنه من المهم إنشاء شيء رائع لعملائنا المحترفين الذين يرغبون في نظام مجزأ لـ Mac Pro، وهذا سيستغرق وقتًا أطول من هذا العام للقيام به “. بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشاشة الإحترافية التي تحدث عنها Phil Schiller هي نفسها شاشة 6K البالغ حجمها 31.6 إنش التي تحدث عنها Ming-Chi Kuo أم لا، لذا يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة.

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