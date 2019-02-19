شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة عملاقة بدون طيار تحمل 227 كيلوجراما وتقطع مئات الكيلومترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة "إلروى آير"، ومقرها ولاية سان فرانسيسكو، الدخول إلى قطاع الشحن من خلال طائرة شحن عملاقة دون طيار يطلق عليها اسم "شابارال"، ويمكنها حمل 227 كيلو جراما لمسافة 482 كيلو مترا.. وأشارت مجلة (وايرد) إلى أن الفكرة الكامنة وراء الطائرة هى استخدامها كبديل لطرق الشحن التى يصعب تغطيتها على الأرض.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة إلروى آير - لمجلة (فوربس) - "نريد لطائرتنا أن تكون بمثابة شاحنة فورد إف 150 فى السماء، موضحا أن الطائرة مزودة بمحركات 6 دوارة ما يتيح لها إمكانية الإقلاع والهبوط العمودى على الأرض، كما أنها مزودة بمحرك فى نهاية ذيلها يمكنها من إقلاع رشيق وسريع.. وبما أن الطائرة لا تحتاج إلى مدرج، فهى لا تحتاج إلى مطار أيضا، ولا تحتاج إلى شحن كهربائى بفضل مولدها الكهربائى الهجين".

وأوضح الموقع الرسمى للشركة أن نظام (شابارال) يلتقط الحمولات بدلا من إدخالها فى حجرة، ما يتيح تحميل وإفراغ فعال فى الوقت الذى تكون فيه الطائرة فى الجو.

وتبدو تلك الميزة مقنعة للمستثمرين؛ إذ أعلنت شركة إلروى آير حصدها 9.2 مليون دولار فى جولة التمويل.. ولا يقتصر استخدام الطائرة على طلبيات التوصيل، حيث إذ يمكن استخدامها أيضا فى المساعدة خلال الكوارث الطبيعية.

وتتطلع الشركة إلى بدء اختباراتها خلال العام الجارى لتثبت كفاءتها للمستثمرين، وحيث تحتاج فكرة الطائرة إلى الكثير من التطوير قبل أن تشق طريقها نحو الاستخدام التجاري.. ومن المتوقع أن تواجه الشركة الناشئة أيضا منافسة قوية من شركات مثل بوينج، التى ما فتئت تطور تقنيات شحن طائرة خاصة بها.

