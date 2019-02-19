تكنولوجيا: هواوي تعقد مؤتمر في 26 من مارس للكشف عن هواتف P30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن موعد مؤتمرها القادم في 26 من مارس، والمقرر عقده في باريس للكشف رسمياً عن سلسة هواتف P30 الجديدة.

تتخطى هواوي هذا العام أيضاً الإعلان عن هواتفها المميزة في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد قبل نهاية هذا الشهر في برشلونة، لتعقد مؤتمرها الخاص في بارس في 26 من شهر مارس المقبل، حيث تقدم الإصدارات المميزة من هواتف P30 و P30 Pro.

وقد أكدت هواوي على موعد مؤتمرها القادم في تغريدة نشرت مؤخراً على تويتر مع إعلان تشويقي يكشف عن موعد المؤتمر في باريس، كما يأتي إعلان تشويقي أخر من خلال مقطع فيديو لمعالم باريس التي ألتقطتها عدسات كاميرة هواتف P30 مع ميزة تكبير بصري متطورة.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي تنتقل إلى مستوى أخر في ميزة التكبير البصري في هاتف P30 Pro القادم، كما يأتي الهاتف بمستشعر متطور ثلاثي الأبعاد 3D ToF، ليضم هاتف هواوي P30 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Huawei P30 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية هذا العام، كما يأتي أيضاً بمميزات في التكبير البصري بنفس التجربة المقدمة في الإصدار الأعلى Huawei P30 Pro، مع توقعات أن يتخطى الهاتف قدرة التكبير حتى 5 مرات التي جاءت في الإصدار السابق.

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