النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 ستحمل إسم Alita: Battle Angel

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا في الفترة الماضية شائعات لمحت لقدوم النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9، ولكن اليوم ظهرت هذه النسخة المميزة من الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi في إعلان تلفزيوني رسمي تم نشره على الإنترنت. هذه النسخة بالذات من الهاتف Xiaomi Mi9 ستحمل إسم Xiaomi Mi9 : Battle Angel نظرًا إلى أنه تم تصميم هذه النسخة من قبل شركة Xiaomi بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إنتاج فيلم Alita: Battle Angel.

الإعلان التشويقي يسلط الضوء بشكل مباشر على معالج كوالكوم، وهذا ما يؤكد من جديد بأن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855. وهناك أيضا ثلاث كاميرات في الخلف ولفافة الشحن اللاسلكي الموضوعة فوق البطارية. هناك أيضا بعض الكتابات مثل ” MIUI ” و Super Mi “، وهذا ما يشير إلى واجهة المستخدم وما يحتمل أن يكون تقنية لتعزيز المعالج المركزي للحصول على أقصى قدر من الأداء.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 : Battle Angel جنبا إلى جنب مع الطرازات الأخرى من الهاتف Xiaomi Mi9 يوم غد الأربعاء الموافق لـ 20 فبراير. ومن المثير للإهتمام أن نجد بأن الهاتف Xiaomi Mi9 : Battle Angel سيصل في وقت سابق من فيلم Alita : Battle Angel علمًا أن هذا الأخير سيصل إلى دور العرض في الصين يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 22 فبراير.

لم نسمع بعد أي شيء رسمي عن الأسعار، ولكن بعض الشائعات تشير إلى أن الهاتف Xiaomi Mi9 : Battle Angel سيكلف 5999 يوان صيني وهو ما يعادل 885 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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