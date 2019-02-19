شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. تعرف على أعداد العاملين بشركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون يوم الخميس الماضى، أنها ألغت خطتها لبناء مقر جديد فى مدينة نيويورك، مستسلمة لمعارضة صوتية من سياسيين محليين وناشطين غاضبين بشكل خاص من الإعفاءات الضريبية التى بلغت 3 مليارات دولار تقريبًا.

وكانت شركة أمازون قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عن بناء مقر جديد فى مدينة لونغ آيلاند، فى كوينز، والذى كان سيوفر ما بين 25 ألف و40 ألف وظيفة، ويولد 27.5 مليار دولار من العائدات الضريبية الإضافية على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، وفقا لدراسة أثرية اشتركت فيها المدينة وولاية نيويورك.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى، فتعد شركة أمازون أكبر صاحب عمل فى مجال التكنولوجيا إلى حد بعيد، ويرجع ذلك أساسًا إلى شبكتها اللوجستية المترامية الأطراف، حيث بحلول نهاية عام 2018، وظفت الشركة ما يقرب من 650،000 شخص فى جميع أنحاء العالم (بما فى ذلك العمال الموسميين)، مما يجعلها الشركة الأمريكية الوحيدة بجانب Walmart لتوظيف أكثر من نصف مليون شخص.

اعداد العاملين بكبرى شركات التقنية

- أمازون: لديها 647,500 موظف.

- أوراكل: لديها 137 ألف موظف.

- أبل: لديها 132 الف موظف.

- مايكروسوفت: لديها 131 ألف موظف.

- انتل: لديها 107,400 موظف.

- ألفابت: لديها 98,771 موظف.

- تسلا: لديها 45 الف موظف.

- فيس بوك: لديها 35,587 موظف.

- باى بال: لديها 21,800 موظف.

- إيباي: لديها 14 ألف موظف.