كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| KRMA قلم حبر جاف من التيتانيوم على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: KRMA قلم تيتانيوم خفيف الوزن، وبسيط، مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الثانية ويوفر آلية لولبية.

وقال مطورو القلم في KRMA Design Lab أنهم قضوا شهورًا في تصميم وإجراء العديد من التغييرات لتقديم قلم يستوعب عبوات متعددة وبسعر رائع!

ويتوفر قلم حبر جاف EDC بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان والتشطيبات المختلفة، وهو متاح للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 50 دولارًا أو 39 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا.

إذا سارت الأمور على ما يرام في جميع أنحاء العالم فمن المتوقع أن يتم تسليمه للداعمين خلال شهر مايو 2019.