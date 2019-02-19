شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تظهر بخدمة "فيس تايم".. وأبل: نحاول إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اكتشاف ثغرة خطيرة بخدمة "فيس تايم" منذ عدة أسابيع، أثارت قلق الكثير من الخبراء والمهتمين بالخصوصية حول العالم، ودفعت أبل لوقف ميزة المكالمات الجماعية بالخدمة، ظهرت مشكلة جديدة والتى تداولها الكثير من المستخدمين عبر تويتر.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى فأعرب عدد من مستخدمى أجهزة أبل عن ضيقهم من عدم قدرتهم على التبديل من مكالمة FaceTime العادية إلى دردشة فيديو جماعية، حيث يبدو أن خيار إضافة أشخاص إلى المكالمات قد تم تعطيله.

ووفقا لموقع MacRumors فمستشارى أبل "الكبار" على علم بهذه المشكلة، ويفترض أن المهندسين يعملون بالفعل على إصلاحها، ويقترحون على المستخدمين بدء المكالمات الجماعية على FaceTime مع شخصين على الأقل.