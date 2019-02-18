شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر: كويكب بحجم ساعة "بيج بن" يندفع نحو الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة ناسا من اقتراب كويكب يعرف بـ 2013 MD8 من الأرض اليوم، حيث سينطلق بسرعة تصل إلى 30,422 ميل/الساعة.

ووفقا لما نشره موقع "ميور" البريطانى، فلحسن الحظ سيكون الكويكب على بعد أكثر من ثلاثة ملايين ميل من الأرض خلال مروره، فى تمام الساعة الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، لكن رغم ذلك فإن هذه المسافة لا تزال ناسا تراها قريبة.

ويعتقد العلماء أن قطر الكويكب يصل إلى 85 مترا، وهو ما يعنى أنه بنفس حجم برج الساعة بيج بن، أو تمثال الحرية، فيما قالت ناسا: "لم نكتشف أى كويكب أو مذنب حاليا فى مسار تصادمى مع الأرض، لذلك فإن نسبة وقوع تصادم صغية جدا".

وأضافت ناسا: "فى الواقع، بقدر ما يمكننا أن نقول، لا يوجد كائن كبير من المرجح أن يضرب الأرض فى أى وقت فى مئات السنين القادمة."