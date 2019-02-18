شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو فاكر أن الأرض مسطحة يبقى يوتيوب السبب.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أن موقع يوتيوب السبب وراء زيادة عدد المؤمنين بنظرية أن الأرض مسطحة، فالفيديوهات التى تنتشر عبر الموقع المملوك لجوجل ساهمت فى انتشار هذه النظرية غير الصحيحة.

وقالت آشلى لاندوم، الأستاذ المساعد فى التواصل العلمى فى جامعة تكساس للتكنولوجيا، إن نحو 30 شخصا من أصحاب نظرية الأرض المسطحة، ممن أجرت معهم مقابلات قالوا إنهم لم يعتبروا الأرض ثابتة حتى شاهدوا مقاطع الفيديو التى تروّج للنظرية على يوتيوب.

ووفقا لموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، خلال تقديم نتائجها فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم فى واشنطن، قالت لاندرم إن معظمهم قد أوصوا بمقاطع الفيديو بعد مشاهدة مقاطع عن مؤامرات أخرى، مثل نظريات 9/11 البديلة ونظريات وهمية للهبوط على سطح القمر.

وانغمس اهتمام لاندوم بالموضوع لأول مرة بعد أن حضرت أكبر تجمع لأصحاب نظرية الارض المسطحة فى المؤتمر السنوى للحركة فى ولاية كارولينا الشمالية عام 2017، وزارت المؤتمر مرة أخرى فى عام 2018، وتمكنت من مقابلة عدد من الحضور.

ووفقًا لاندروم، فإن الشخص الوحيد الذى لم يشر إلى يوتيوب كمحفز لتغيير وجهة نظره، أصبح مؤمن بهذه النظرية بعد اقناعه من قِبل أفراد العائلة، الذين اقتنعوا من خلال مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب.

وأوضحت لاندوم أن موقع يوتيوب لا يفعل أى خطأ، ولكنه يمكن أن يفعل المزيد لحماية المشاهدين من المعلومات الخاطئة.

ودعت لاندوم العلماء والمبدعين الآخرين إلى إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم للتصدى لعدد كبير من فيديوهات المؤامرة، إذ قالت: "لا نريد أن يكون يوتيوب ممتلئًا بمقاطع الفيديو التى تؤكد بأن الأرض مسطحة، بل نحتاج إلى مقاطع فيديو أخرى تذكر سبب وجود هذه الأسباب غير الحقيقية وهى مجموعة من الطرق التى يمكنك من خلالها البحث عنها بنفسك."

كما أوضح Guillaume Chaslot خبير الذكاء الاصطناعى فى وقت سابق من هذا الشهر على يوتيوب، فإن مقاطع فيديو نظرية المؤامرة تميل إلى الترويج من قِبل الذكاء الاصطناعى على يوتيوب أكثر من مقاطع الفيديو القائمة على الحقائق، لأن المنابر التى تستخدم الذكاء الاصطناعى غالباً ما تصبح متحيزة من قِبل مجموعات صغيرة من المستخدمين النشطين للغاية.