تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Galaxy A50 من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت معلومات مسربة خلال الأسبوع الماضي والتي كشفت عن مجموعة A من سامسونج، بما في ذلك هاتف Galaxy A50. وقد أكدت هذه المعلومات عن أن الهاتف قادم بمستشعر للبصمة ضمن الشاشة، وإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف، بالإضافة إلى شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة FHD+. وعلاوةً على ذلك، سيعمل الهاتف بواسطة نظام أندرويد 9.0 (Pie)، وسيحتوي على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي ستدعم تقنية الشحن السريع.

كما ظهرت أيضًا صورة مسربة والتي كشفت عن تصميم الهاتف:

إليكم جميع المواصفات المسربة لهاتف Galaxy A50:

شاشة من نوع Infinity-U Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل.

معالج Exynos 7904 ثماني النواه بتردد 2.3 جيجاهرتز وتقنية تصنيع 10 نانومتر.

معالج رسومات Mali-G72.

ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت/6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت/128 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة microSD.

نظام تشغيل أندرويد إصدار 9.0 (Pie).

دعم لشريحة SIM المزدوجة.

إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يشمل: كاميرا رئيسية بدقة 25 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7 مقترنة مع فلاش LED، مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة f/2.2، كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة f/2.4.

كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

مستشعر لبصمة الأصبع مدمج مع الشاشة.

الوزن: 166 جرام.

الأبعاد: 158.6 × 74.7 × 7.7 ملم.

مقبس 5 ملم لسماعة الرأس.

دعم لراديو FM.

دعم Dual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) VHT80، و Bluetooth 5، وGPS + GLONASS، هذا وبالإضافة إلى دعم لمنفذ USB-C وNFC.

بطارية بسعة 4000 مللي أمبير مدعومة بتقنية الشحن السريع.

من المفترض أن يتم الكشف عن مجموعة A بالكامل خلال الأسبوع القادم.

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