شاهد الهاتف Nokia 1 يخضع لمختلف إختبارات التعذيب، بما ذلك إختبار الثني

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حان الوقت بالنسبة لقناة JerryRigEverything على اليوتيوب لإخضاع هاتف آخر لإختبارات المتانة. الهاتف الذي جاء دوره هذه المرة هو Nokia 1، وهو الهاتف الذي أصدرته شركة HMD Global Oy في العام الماضي.

كما جرت العادة دائما، في الإختبار الأول تم إخضاع الهاتف Nokia 1 لإختبار خدش الشاشة بإستخدام أدوات Mohs. وبالنظر إلى أن الهاتف Nokia 1 يأتي مع طبقة Gorilla Glass، فليس من المستغرب أن نرى بأنه يخدش في المستوى 6 من مقياس Mohs، وهذا جيد تماما.

الهاتف Nokia 1 يأتي كغيره من الهواتف المتدنية التي تم إصدارها في السنوات الماضية مع هيكل مصنوع من البلاستيك مما يجعله عرضة للخدش بسهولة. الأزرار على الجانب مصنوعة بدورها من البلاستيك.

بعد ذلك، تم إخضاع شاشة الهاتف Nokia 1 لإختبار الحرق، وقد إستغرقت الشاشة عدة ثواني لتتحول البكسلات إلى اللون الأسود. ومع ذلك، هذه البكسلات تعود إلى لونها الأصلي بعد فترة. وأخير، تم إخضاع الهاتف Nokia 1 لإختبار الثني. وبغض النظر عن إتجاه الثني، فإن الشاشة لا تخرج من مكانها على الرغم من أن الهاتف يخضع لبعض الإنحناء في هذه العملية، ولكن الهاتف يعود إلى حالته الأصلية بعد ذلك. وكما تلاحظون، الهاتف Nokia 1 يمتاز بجودة تصنيع مميزة على الرغم من أنه ينتمي إلى الفئة المتدنية، ولكن تبقى النقطة السلبية الوحيدة في هيكل الهاتف Nokia 1 هو إستخدامه للبلاستيك لحماية الكاميرا الخلفية لأن ذلك يعني سهولة تعرض هذه الطبقة للخدوش مما قد يؤثر على جودة الكاميرا مستقبلاً.