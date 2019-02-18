شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز منتجات تسعى أبل لإطلاقها خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير Ming Chi Kuo عن بعض التسريبات الجديدة الخاصة بأبل، والتى توضح ما تنوى الشركة الأمريكية القيام به خلال العام الجارى 2019، موضحا أن الشركة ستكشف عن ثلاث هواتف أيفون أحدها سيكون بـ 3 كاميرات مع مستشعر ToF وتحسينات على تقنية التعرف على الوجه Face ID وألوان جديدة جميعها بمنفذ Lightning ولاوجود لمنفذ Type-C.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فمن المنتظر أن تكشف شركة أبل أيضا عن جهاز آيباد بشاشة 9.7 بوصة، وجهاز "آيباد ميني"، وجهاز "آيبود" بمعالج أفضل، كذلك من المنتظر أن توسع شركة أبل ميزة ECG الخاصة بساعتها الذكية، وذلك لإجراء مخطط كهربائى للقلب وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

وفيما يتعلق بسماعتها الذكية AirPods2، فإن الجيل الجديد سيتم الكشف عنه خلال شهر مارس المقبل حيث حصلت السماعات على الكثير من التسريبات طول الايام الماضية، كذلك فمن المنتظر أن تكشف أبل عن جهاز MacBook Pro بحجم 16.5بوصة مع أطراف نحيفه جداً للشاشة وذاكرة عشوائية بحجم 32GB وربما شاشة بحجم 31بوصة بدقة 6K.