شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكنك "فلترة" وترتيب الـStatus على واتس آب وفقا لتفضيلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر تطبيق واتس آب ميزة جديدة مصممة خصيصا لمساعدة المستخدمين على "فلترة" تحديثات الحالة Status، ففى الوقت الحالى يتم فيه عرض تحديثات الحالة بترتيب زمنى يمكن أن يمثل مشكلة للمستخدمين الذين لديهم مئات من جهات الاتصال، تقوم الشركة باختبار خوارزمية جديدة تمكن مستخدميها من فرز التحديثات استنادًا إلى تفضيلاتهم.

ووفقا لموقع "ماشابل" الأمريكى، سيتم اختبار إمكانية فرز التحديثات فى الوقت الحالى بين مجموعة صغيرة من مستخدمى الأيفون فى البرازيل وإسبانيا والهند، وقد يتم طرحها لمزيد من المستخدمين فى الأشهر القادمة.

ويخطط تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك، أيضًا لتقديم ميزة الدعوة للمجموعات، لجعل "الجروبات" أقل ازعاجا، إذ سيكون لدى مستخدمى واتس آب خيار لاختيار إما الانضمام إلى مجموعة أم لا، وبمجرد طرح الميزة سيسعى واتس آب للحصول على إذن فى كل مرة يتم فيها إضافة فرد داخل مجموعة.

من المتوقع أن تطرح الشركة قريبًا هذه الميزة، لكن لن يتم تنشيطها تلقائيًا، إذ يجب على المستخدمين اختيارها من "الإعدادات"، عن طريق الذهاب إلى إعدادات >> الحساب >> الخصوصية >> المجموعات، وتحديد من بين ثلاثة خيارات.