تكنولوجيا: تعرف على مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S5e.. أحدث أندرويد وذاكرة 128 جيجابايت

أعلنت شركة سامسونج الكورية Samsung عن عزمها إطلاق الجهاز اللوحي (تابلت) سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab S5e خلال الشهور القليلة المقبلة، والذي يرجح أن يصدر في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد فتح باب الحجز المسبق له بدءا من شهر مارس القادم.

وعن مميزات تابلت سامسونج جالاكسي تاب Galaxy Tab S5e، فهو مزود بشاشة “أوليد” OLED، بقياس 10.5 بوصة، ونظام صوتي عالي الجودة والنقاء، حيث يحتوي على 4 سماعات تدعم نظام Dolby Atmos الصوتي، و يعمل بمعالج كوالكوم Qualcomm من طراز سنابدراجون Snapdragon 670، الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة من نوع Kryo 360.

وقد كشفت سامسونج عمل تابلت جالاكسي تاب S5e بالإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Android O، وأنه سيصدر في طرازين، أحدهما يحتوي على ذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية (رام) بسعة 4 جيجابايت، والآخر بذاكرة تخزين 128 جيجابايت ورام بسعة 6 جيجابايت، وبطارية تقدر سعتها بنحو 7,040 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي ليعمل الجهاز لمدة 14.5 ساعة في مرة الشحن الواحدة.

وهناك ميزة رائعة أيضا في تابلت جالاكسي S5e، حيث يمكن لمستخدميه توصيل أجهزتهم اللوحية بجهاز الكمبيوتر لمزيد من المرونة في إنجاز المهام،باستخدام خاصية DeX.