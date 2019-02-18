تسريب المزيد من التفاصيل حول تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy A50

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Galaxy A50 محورًا لعدد من الشائعات في الفترة الماضية. في البداية، تم رصد هذا الهاتف في إختبارات الأداء في شهر ديسمبر من العام الماضي، وتم بعد ذلك تسريب مواصفاته التقنية، في حين تم رصده في وقت لاحق يحصل على شهادة WiFi. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا اليوم مع تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم وأبعاد الهاتف Galaxy A50.

كما تلاحظون في الصورة أدناه، فالهاتف Galaxy A50 سيأتي مع شاشة بحجم 6.4 إنش مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 25 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة ستضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصورة كذلك بأن الهاتف Galaxy A50 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 25 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، كما كشفت لنا أنه سيضم منفذ USB Type-C يدعم الشحن السريع، ومنفذ السماعات 3.5mm.

وعندما يتعلق الأمر ببقية المواصفات التقنية، فقد سمعنا مؤخرًا أنها ستشمل معالج ثماني النوى من فئة Exyos 9610 بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع.

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