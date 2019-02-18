شركة Oppo تؤكد لنا قدوم الهاتف Oppo F11 Pro مع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Oppo هي الآن مشغولة بالتشويق للهاتف Oppo F11 Pro. أكدت الشركة الصينية اليوم أن الكاميرا الأمامية للهاتف ستنبثق من الإطار العلوي للجهاز. وعلى عكس الهواتف الأخرى مثل Vivo NEX S، فإن الكاميرا الأمامية للهاتف Oppo F11 Pro ستنبثق من وسط الإطار العلوي للجهاز.

في الواجهة الخلفية، ستكون هناك كاميرتين ومستشعر لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى شعار Oppo منقوش بوضعية عمودية وعبارة ” Designed By Oppo “. وعلى ذكر الكاميرا الخلفية المزدوجة، فمن المرجح أن تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل إما من شركة سامسونج أو Sony.

بالتأكيد، الهاتف Oppo F11 Pro سيصل في المستقبل القريب، ولكن الشركة لم تكشف لنا بعد متى ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف بالضبط، على الرغم من أننا نتوقع حدوث ذلك قبل نهاية هذا الشهر.