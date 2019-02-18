شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعلن الحرب على PUBG وتحظرها بالمدارس.. والشركة: سلامة لاعبينا أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد هوس العالم بها، ووصول عدد مستخدميها إلى الملايين حول العالم، أصبحت لعبة PUBG مصدر قلق للكثير من الآباء فى عدد من دول العالم، وخاصة الهند التى تجرى عدد من المحادثات والمناقشات حول حظر اللعبة فى عدة ولايات فى البلاد.

وقد وصف أحد الوزراء اللعبة بـ "شيطان" فى كل منزل، كما دعا إلى سن قانون للحد من اللعبة متعددة اللاعبين، كما أصدرت الحكومة توجيهًا يمنع الطلاب من لعب PUBG فى المدارس.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الهندى، أصدرت العديد من الولايات الهندية توجيهات مماثلة، واستجابةً للجدل الهائل، وأصدرت PUBG Mobile بيانا وعدت فيه بتقديم ميزات وتحسينات ستساعد على تعزيز "بيئة صحية ومتوازنة للعب.

وقالت الشركة المطورة للعبة الشهيرة: "نحن نقدر الدعم والثقة التى قدمها لنا لاعبو PUBG MOBILE، وبينما نسعى جاهدين لتقديم أفضل تجربة لعب ممكنة لجمهورنا، فإننا نعتقد أيضًا أنه من المهم جدًا أن نكون عضوًا مسؤولًا فى النظام البيئى للألعاب، ولتحقيق هذه الغاية سنواصل العمل مع مختلف أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الآباء والمعلمين والهيئات الحكومية، للاستماع إلى ملاحظاتهم حول ما يمكننا القيام به لتعزيز تجربة PUBG MOBILE".