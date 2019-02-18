شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لإطلاق MacBook Pro بشاشة 32 بوصة بدقة 6K هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن شركة أبل تخطط لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro بشاشة 16 بوصة مع تصميم جديد، إضافة إلى نسخة أخرى بقياس 32 بوصة ودقة 6K على أن تصل هذه الإصدارات لاحقاً هذا العام.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فأكد المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن أبل سيكون لديها تصميم جديد فى أحدث أجهزة MacBook Pro التى ستصل هذا العام، على أن يأتى هذا الإصدار بحجم شاشة تتراوح بين 16 إلى 16.5 بوصة، لتعود به أبل إلى إطلاق أجهزة Mac notebook بحجم أكبر من الجديد.

وأشار التقرير، إلى أن الإصدارات الجديدة قد تشمل أيضاً نموذج مميز بحجم 13 بوصة مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت، وهى مواصفات اقتصرت على نموذج 15 بوصة فقط من أجهزة MacBook Pro خلال الفترة الماضية، فيما تشير التوقعات إلى أن التغيير الأكبر فى تصميم أجهزة MacBook Pro القادمة سيتركز على إعادة تصميم لوحة المفاتيح بعد أن اتجهت أبل خلال الفترة الماضية على دعم الأجهزة التى أطلقت فى 2016 بـ Touch Bar.

وأشار التقرير أيضا إلى أن جهاز Mac Pro القادم سيأتى بالكثير من التحديثات فى مكونات الجهاز، كما أوضح Kuo أن أبل ستقدم هذا العام شاشة جديدة من فئة pro، والتى ستتميز بدقة 6K مع حجم 31.6 بوصة فى الشاشة، مع تصميم يحاكى Mini LED فى الجهة الخلفية للشاشة، لتقدم للمستخدمين اختيار جديد فى شاشات أبل المميزة.