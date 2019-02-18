الصغرى تصل لـ"صفر".. الأرصاد: أمطار على هذه المنطقة خلال ساعات

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار، اليوم الإثنين، على بعض المناطق، مؤكدة أن درجات الحرارة الصغرى ستصل لصفر في مدينة سانت كاترين.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم، مائل للبرودة على شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 7

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 6

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر