هاشتاج "PUBG" يتصدر ترند تويتر بعد إيقاف اللعبة.. تعرف على السبب

كتب محمد فيصل

احتل هاشتاج PUBG صدارة قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات تويتروذلك بعد أن تم إيقاف اللعبة.

وكانت الصفحة الرسمية للعبة "بابجى " ، حددت اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 من الساعة 12 بتوقيت جرينتش، الثانية صباحاً حتى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، إيقاف اللعبة بسبب بعض التعديلات على السيرفرات الخاصة باللعبة.

واستقبل رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" إيقاف اللعبة بنوع من السخرية بنشر صور كوميكس للانتظار لتشغيل اللعبة تعبر عن حالهم بدونها.

ومن المقرر أن تتركز التحديثات الجديدة على أداء سرعة اللعبة بعد تكرار...