الكشف رسميًا عن تصميم ومواصفات وميزات الهاتف Xiaomi Mi9

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xiaomi Mi9 سيصل رسميًا في غضون يومين، ولكن الشركة فخورة للغاية بهاتفها الرائد الجديد، فقد قامت فعلاً بالتشويق لكل شيء مثير للإهتمام في الهاتف. في سلسلة من المشاركات، كشفت لنا الشركة عن الألوان، والمواصفات التقنية للكاميرا الخلفية الثلاثية جنبا إلى جنب مع تقنية الشحن اللاسلكي، ومستشعر بصمات الأصابع، والشاشة، وبعض الميزات الأخرى.

الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Xiaomi Mi9 ستضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل يمتاز ببكسلات بحجم 0.8µm، مما يؤدي إلى إخراج الصور بدقة 12 ميغابكسل. وبالنسبة للمستشعر الثاني في هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهو يمتاز بدقة 16 ميغابكسل ويضم عدسة بزاوية مشاهدة واسعة جدًا تصل إلى 177 درجة وبفتحة 2.2. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة مقربة بفتحة 2.2. وسيتم تدعيم هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية بواسطة ليزر التركيز التلقائي.

وعندما يتعلق الأمر بالشحن اللاسلكي، فالهاتف Xiaomi Mi9 سيقبل إمكانية الشحن لاسلكيًا بسرعة تصل إلى 20 واط، على الأقل إذا كنا نستطيع الوثوق ببعض مقاطع الفيديو التي تم تسريبها. وبغض النظر عن الواجهة الخلفية، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم شاشة AMOLED من صنع شركة سامسونج بدقة +FullHD يتواجد أسفلها مستشعر بصمات الأصابع، وستجلب هذه الشاشة معها ميزات مثل Reading Mode 2.0 و Sunlight Mode 2.0 لتحسين إمكانية القراءة في جميع الظروف.

سيكون لدى الهاتف Xiaomi Mi9 جودة صوت رائعة بحيث سيعادل مكبرات الصوت الكبيرة. وبالنسبة لعشاق الألعاب، فسوف يستمتعون بـ Game Turbo، وهو الحل المطور من قبل شركة Xiaomi لتعزيز أداء المعالج المركزي وأداء معالج الرسوميات لتوفير تجربة لعب أكثر سلاسة.

سيتم حماية الهاتف Xiaomi Mi9 من خلال إستخدام الجيل السادس من طبقة Gorilla Glass، وحماية عدسات الكاميرات الثلاثة في الخلف بإستخدام الياقوت. وسيكون الهاتف Xiaomi Mi9 متوفرًا بثلاث ألوان مختلفة تشمل Lavender Violet و Ocean Blue و Piano Black.

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