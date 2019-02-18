شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحث هولندى يكتشف تجسس الصين على 2.5 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحث الأمنى ​​فيكتور جيفيرز أن شركة التعرف على الوجه الصينية SenseNets تراقب تحركات أكثر من 2.5 مليون شخص فى منطقة شينجيانج، الواقعة فى أقصى غربى البلاد، حيث استهدفت الصين مسلمى الأويجور.

وتوصل الباحث الهولندى إلى هذا الاكتشاف بعدما عثر على قاعدة بيانات على الإنترنت تحتوى على الأسماء وأرقام بطاقات الهوية وتواريخ الميلاد وبيانات الموقع دون حماية لعدة أشهر من قِبل شركة SenseNets Technology .

ووفقا لموقع Engagdet الأمريكى، كانت الشركة تحتفظ بمعلومات التعريف الشخصية (مثل الأسماء وأرقام بطاقات الهوية)، بالإضافة إلى كمية كبيرة من معلومات الموقع، بما فى ذلك 6.7 مليون نقطة بيانات تم وضع علامة عليها بأسماء (مثل "مسجد" و "فندق") على مدار الـ24 ساعة.

ولم تعلق SenseNets على النتائج، لكنها بدأت إغلاق قاعدة البيانات الخاصة بها بعد أن أبلغ " جيفيرز" عن وجود ثغرة أمنية.

وفى حين لا توجد استنتاجات نهائية حول دور شبكة SenseNets ، إلا أنه يعتقد أنها تساعد الحكومة الصينية على تعقب الأويجور، فى الوقت الذى تحاول فيه إسكات المعارضة السياسية والتعبير الدينى.