نصائح مهمة لتخصيص وقت للتواصل لبناء علاقات عمل مفيدة

قد يكون التواصل أحد أفضل الطرق لنمو نشاطك التجاري. فبالتواصل يمكنك تطوير علاقات صلبة؛ سواء كنت تبحث عن شريك في عملك، أو راعٍ لحدث تعتزم عقده، أو حتى عضو جديد ينضم إلى فريقك.

ولكن للتواصل عدد من السلبيات، لعل أبرزها هو مشكلة الوقت الذي تقضيه في التخطيط لحدث، أو الاجتماع بأناس جدد، أو تعزيز علاقة حالية. ومع ذلك فمن الواجب أن يكون التواصل، الذي يعد من أبرز المهام التي لا يُرجى منها أي عائد مادي، من أولويات الشركات أو الأفراد.

واليوم نستعرض لكم بعضًا من أفضل الطرق لمساعدتك على تخصيص وقت للتواصل حتى تتمكن من جني فوائده:

عين مُقدمًا موعدًا للمناسبات والأحداث

إن كنت تريد تخصيص وقت للتواصل بحق، فأنت تحتاج إلى أن تحرص على ذلك في جدولك. فمثلًا يمكن أن تقرر في البداية مقدار الوقت الذي تستطيع تفريغه للتواصل؛ أسبوعيًا أو شهريًا، ثم تنظر في جدولك وتعين موعدًا للتواصل مع من تحتاج للتواصل معه مقدمًا. وبذلك يمكنك الاستعداد للحدث أو الاجتماع الذي تعتزم حضوره مسبقًا، وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منه، ومن ذلك أن تذهب وأنت بكامل طاقتك وأن تجهز نفسك لمحادثات هادفة مع أناس جدد قد تجمعك بهم علاقة عمل مستقبلًا.

اختر الأحداث التي تجري خارج جدول العمل الخاص بك

بعد أن تعين موعدًا للأحداث مقدمًا، فمن النصائح المهمة أيضًا أن تنظر في اختيار المناسبات التي تحدث خارج جدول عملك. فإن حدث أن حددت موعدًا ضمن ساعات عملك، فإن النتائج المرجوة من التواصل لن تكون كما لو كنت متفرغًا وعلى أهبة الاستعداد للتواصل.

انضم إلى مجموعات فيسبوك

يمكن القول إنه لا يمكن أن تجد أحدًا إلا ولديه حساب على أحد شبكات التواصل الاجتماعي، ولعل أكثرها شهرة هو موقع فيسبوك، لذا احرص على الانضمام إلى مجموعات فيسبوك التي تهمك، وبالتالي يمكنك التواصل مع الأشخاص الذين قد يسدون إليك نصائح مهمة، خاصةً إن كانوا يعملون في ذات المجال.

تجدر الإشارة إلى أن فيسبوك يعد من أكثر الأشياء التي تضيع أوقاتنا معها، لذا يُستحسن أن تحدد موعدًا للدخول إلى الشبكة، إلى جانب تحديد مدة زمنية قصيرة تقضيها هناك. وخلال هذه المدة القصيرة، احرص على الإجابة على الأسئلة الموجهة لك، أو طرح السؤال الذي تريد من يساعدك فيها.

انضم إلى موقع “ميت أب” Meetup

قد لا تكون ممن سمع بموقع “ميت أب”من قبل، ولكن هذا الموقع يعد من أفضل الخدمات التي تُستخدم لتنظيم مجموعات الأفراد الذين يتشاركون ذات الاهتمامات عبر الإنترنت، ومن خلاله يمكنك الانضمام إلى الأشخاص الذين تعتقد أن التواصل معهم قد يكون مفيدًا لك، وإن لم تجد المجموعات التي تشاركك اهتماماتك فيمكنك إنشاؤها بنفسك لينضم إليك لاحقًا أناس آخرون.

احضر مؤتمرك المفضل مرة واحدةً في السنة

قد يكون حضور المؤتمرات من أفضل الوسائل للتواصل، حتى وإن كان يحتاج السفر إلى مدينة أخرى، ففي تلك المؤتمرات يمكنك التواصل مع أشخاص لا يمكن أن تجدهم متفرغين إلا لتلك المناسبات، وخلال المؤتمرات تعقد اجتماعات تجمع الناس الذين يتشاركون ذات الاهتمامات.

وفي النهاية، لا شك أن التواصل من المهام الصعبة هذه الأيام لكثرة المشاغل لك ولغيرك، لذا فإن الحرص على النصائح السابقة قد يساعدك على الاستفادة منها في تعزيز نمو نشاطك التجاري دون الشعور بالإرهاق والضغط.