أهم 10 طرق لإنماء علامتك التجارية عن طريق الفيديو

يُجمع المسوقون على أن التدوين المرئي أو الفيديو تحديدًا يلعب دورًا مهمًا في تحسين التسويق للعلامات التجارية، وذلك في ظل توجه مستخدمي إلى الإنترنت إلى الوسائط المتعددة في التعبير عن أنفسهم وقضاء الوقت، فتجد أن خدمات مثل يوتيوب وإنستاجرام، اللتين تقدمان خدمات مشاركة الصور والفيديو، من أسرع الخدمات نموًا على الشبكة.

تعدد الجوانب

من أهم الأسباب التي تجعل الفيديو من أقوى الوسائط المتعددة وأكثر تأثيرًا هو تنوعه وتعدديته. لذا لمّا تفكر في وضع استراتيجية للتسويق المرئي، فيجب أن تسأل نفسك بعض الأسئلة قبل عملية إنشاء أي محتوى مرئي، ومن ذلك؛ ما الأهداف وراء إنشاء المحتوى والإجراء الذي ترغب في أن يتخذه الجمهور؟

يجب أن تحرص لمّا تصنع أي فيديو تسويقي أن تنتجه بطريقة تجعله يبرز في الكم الهائل بين المحتوى المرئي الذي يشاهده الناس يوميًا، لذا حدد جمهورك أولًا، ثم حدد ماذا تريد أن يفعلوا.

ولمساعدتك في هذه المهمة، نقدم لك أهم 10 طرق لإنماء الأعمال والعلامات التجارية عن طريق الفيديو:

1- الفيديو الاجتماعي

مما لا شك فيه أن مقاطع الفيديو التي تُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي هي أسرعها نموًا، وذلك بالنظر إلى الكم الهائل لمستخدمي تلك الشبكات، فعلى سبيل المثال، تملك فيسبوك أكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا.

ومن مزايا الشبكات الاجتماعية، أنها تسمح بنشر مقاطع فيديو قصيرة، لذا يمكنك أن تنتج مقاطع قصيرة بتكلفة قليلة، ثم نشرها على تلك المواقع. كما تمتاز تلك الشبكات بأنه تسمح لك بتحديد الجمهور المستهدف، لذا فإن التسويق سيكون أسهل من المواقع الأخرى.

2- التمويل الجماعي

بالنظر إلى كون التمويل الجماعي من أهم موارد التمويل للشركات الناشئة هذه الأيام، فإن إطلاق فيديو قوي واستخدامه في حملة تمويل جماعي قد يشجع كثيرًا من المستخدمين على دعم أعمالك.

3- الرسوم ثلاثية الأبعاد

مع القدرة على عرض العمليات المعقدة وإبراز مزايا المنتجات التي لا يمكن عرضها بالفيديو التقليدي، فإن استخدام الرسوم ثلاثية الأبعاد في الفيديوهات يوفر للمسوقين فوائد جمة. فهذا النوع من الفيديوهات يمتاز، إضافةً إلى ما سبق، بأنه أكثر جاذبية من غيره، مع إمكانية التحكم بالمحتوى المعروض.

4- الترويج للأحداث

إن الترويج للأحداث التي تعتزم علامتك التجارية إجراءها عن طريق الفيديو في الفترة التي تسبق الحدث قد تثمر زيادة فرصك في بيع التذاكر.

5- تقديم شرح بالرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد

أن تشرح عن منتجاتك بالرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، فإنك بذلك تستطيع إضفاء لمسة من الترفيه، إلى جانب الشرح والترويج لها.

6- فيديوهات التوظيف

أصبحت الشركات التي تتطلع إلى مستقبل أفضل سباقة بشكل متزايد في طريقة توظيف المواهب. ولجذب أفضل المرشحين للوظائف، فإن تلك الشركات تستخدم مقاطع فيديو للترويج لنفسها وبالتالي تشجيع أصحاب على المواهب على الانضمام إليها.

7- الوعي بالعلامة التجارية

مع تفوق الفيديو، على الوسائط المتعددة الأخرى، في إيصال المشاعر، فإن استخدامه في الحملات الترويجية قد يساهم في زيادة وعي الناس بقدرات علامتك التجارية.

8- التسويق المرئي

يشير هذا المصطلح إلى الإعلانات المدفوعة التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع القدرة على اختيار الجمهور المستهدف على مواقع، مثل فيسبوك وإنستاجرام ولينكدإن، فإن حملات التسويق المرئي لا بد أنها ستؤتي ثمارها لو رافقها فيديو قوي.

9- فيديوهات العمليات

في بيئة التدريب، تعد الحاجة إلى الوضوح والاتساق أمرًا أساسيًا. لذا فإن استخدام الفيديوهات المخصصة لذلك يمكن أن يساعد على توصيل الرسائل التي توضح سير العملية بسهولة.

10- عروض المؤسسات

لا أحد يستمتع بعروض بوربوينت التقليدية، لذا فإن إضافة بعض المحتوى المرئي المميز إلى عروض بوربوينت قد يزيد من تأثيرها لدرجة كبيرة.