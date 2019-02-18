5 تطبيقات لأطباء العلاج الطبيعي تساعدهم على ممارسة عملهم…

لا شك أن التطور التكنولوجي ساعد كثيرًا في تطور قطاع الرعاية الصحية ابتداءًا من تطور أجهزة التشخيص والرعاية وحتى ظهور أدوات ذكية لمساعدة كل من المرضى والأطباء، ومجال العلاج الطبيعي ليس استثناء من ذلك، حيث ظهرت العديد من تطبيقات العلاج الطبيعي التي تساعد أطباء العلاج الطبيعي على ممارسة عملهم بكفاءة أكثر، وقد ولت الأيام التي كان أطباء العلاج الطبيعي يأملون فيها أن يتذكر مرضاهم التمارين التي يجب القيام بها في المنزل وكيفية القيام بها من أجل دعم علاجهم بسرعة.

فيما يلي 5 تطبيقات تهم أطباء العلاج الطبيعي وتساعدهم على أداء عملهم بصورة أكثر كفاءة:

1- تطبيق Muscle Premium

يُعتبر تطبيق Muscle Premium من أهم التطبيقات المتاحة لأطباء العلاج الطبيعي حيث يعتبر مرجع شامل للعظام والعضلات بالإضافة إلى الإصابات والحالات الشائعة وطرق العلاج.

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يقدم هذا التطبيق لأطباء ومتخصصي العلاج الطبيعي نماذج تشريح كاملة لجميع أجزاء جسم الإنسان حيث يتيح الإطلاع على أكثر من 600 عضلة وأكثر من 200 عظمة وما يزيد عن 2200 من الأربطة ligaments والأوتار Tendons.

كما يقدم التطبيق مقاطع فيديو بواسطة أشهر أطباء العلاج الطبيعي وأخصائيي الطب الرياضي وخبراء العظام لشرح كيفية تحرك الجهاز العضلي بشكل أفضل.

يتم تنظيم المحتوى بالتتطبيق عن طريق عرض النماذج ثلاثية الأبعاد 3D، والرسوم المتحركة التفاعلية، وأشهر أمراض الرأس والعنق والأطراف العلوية والكتف والبطن والعمود الفقري والظهر والحوض والأطراف السفلية.

يوفر لك التطبيق نطق التعريفات والمصطلحات الطبية والأسماء اللاتينية، بالإضافة إلى أكثر من 400 سؤال لاختبار معرفتك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 24.99 دولار.

2- تطبيق CORE – Clinical ORthopedic Exam

يُعد تطبيق CORE – Clinical ORthopedic Exam مرجع رائع للعديد من الأطباء بما في ذلك أطباء العلاج الطبيعي وجراحي العظام، والممرضات، وأطباء غرف الطوارئ، بالإضافة إلى المدربين الرياضيين.

يتمتع هذا التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، كما يقدم لك قاعدة بيانات قوية للعضلات والعظام والأربطة والأوتار تضم أكثر من 400 تشخيص لإصابات وأمراض الجهاز العضلي والعظام مع وصف حول كيفية القيام بالتشخيص، ومقاطع فيديو للشرح، وروابط لمراجع طبية شهيرة.

كما يتيح لك الوصول لجميع المراجع المحدثة وربطها بمحرك البحث الطبي Pubmed، كما يوجد خيار داخل التطبيق يتيح لك تنزيل جميع مقاطع الفيديو وحفظها على جهازك وتشغيلها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 39.99 دولار.

3- تطبيق +iOrtho

هذا التطبيق تم تطويره من قبل الدكتورة دون تي غوليك Dawn T. Gulick أستاذة العلاج الطبيعي في جامعة وايدنر Widener بولاية بنسلفانيا، والتي تمتلك خبرة أكثر من 20 عامًا في مجالات جراحة العظام والعلاج الطبيعي والطب الرياضي.

حصل تطبيق +iOrtho على العديد من المراجعات الإيجابية من قبل العديد من المنظمات وتم اعتماده من قبل العشرات من الجامعات لتعزيز مناهج تقويم العظام orthopedic curriculum.

يقدم لك التطبيق أكثر من 350 تشخيص لإصابات وأمراض العظام والعضلات مع الصور ومقاطع فيديو التوضيحية عالية الدقة، مع أكثر من 100 تقنية يدوية للعلاج الطبيعي تشمل صور توضيحية عالية الدقة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

4- تطبيق Muscle | Skeleton

يعتبر تطبيق “Muscle | Skeleton” أداة مفيدة لأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي، والمسعفين، والممرضات ومدربي اللياقة البدنية، حيث أنه يوفر نماذج تشريحية تفاعلية مفصلة للعضلات والعظام والأربطة وكذلك نماذج ثلاثية الأبعاد تتيح لك تدوير وتكبير كل نموذج ومراقبة الحركة بالتفصيل من أي زاوية.

يتيح لك التطبيق الوصول إلى المصطلحات المتعلقة بأي جزء تشريحي بجسم بالإنسان، ويمكنك الاختيار من بين 11 لغة وعرض المصطلحات بلغتين في وقت واحد، وكذلك أوصاف الإصابات والأمراض، مع حفظ التعليقات التوضيحية ومشاركتها مع الآخرين.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Massage Techniques

يضم تطبيق Massage Techniques أكثر من 130 تقنية تدليك وحوالي 13 جلسة تدليك كاملة وقسم للتشريح، وتتضمن كل تقنية مقطع فيديو لاستعراض كيفية أدائها، وصور ثابتة، ووصفًا نصيًا، ويمكنك استعراض تقنيات التدليك وفقًا لأجزاء الجسم أو بحسب الترتيب الأبجدي.

تتراوح مدة جلسات التدليك من 10 دقائق إلى ساعة واحدة، وتشمل على المساج السويدي للجسم بالكامل، وتدليك الأنسجة، وتدليك لعلاج آلام الظهر، وتدليك الساق للرياضيين، وتدليك اليد وغير ذلك الكثير.

يتميز قسم التشريح بعرض نماذج ثلاثية الأبعاد للعظام والعضلات مع الصور عالية الدقة لعرض النظام العضلي مع جميع المعلومات التوضيحية اللازمة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 2.99 دولار.