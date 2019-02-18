أفضل مصادر الصور المجانية لتحسين منشوراتك على مواقع التواصل…

في زمن الوسائط المتعددة الذي نعيشه، أصبحت مقاطع الفيديو والصور تلعب دورًا مهمًا في إيصال الأفكار والآراء، حتى أنها أصبحت قادرة على التأثير على الآخرين لدرجة كان من الصعب تصورها. ولإدراك ذلك، يكفي أن نُشير إلى أن منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن صورًا قادرة على إحداث مشاركة أعلى بنسبة 650% مقارنةً بالمنشورات النصية فقط.

وفي عالم الأعمال، فيمكن أن تكون الصور السر في جذب انتباه العملاء المحتملين في مدة زمنية قصيرة، ولكن إن كنت تدير شركة صغيرة، فلا بد أن استئجار مصور فوتوغرافي سيكون أمرًا شاقًا، لذا وُجدت مواقع إلكترونية توفر لك ما تريد من الصور، سواء مجانًا أو مقابل مبلغ مادي.

واليوم نستعرض لكم بعضًا من أشهر تلك المواقع:

Unsplash

يوفر موقع “أنسبلاش” Unsplash أكثر من 850,000 صورة عالية الدقة مجانًا، وقد أصبح الموقع من أشهر المواقع في هذا المجال. ولدى الموقع ترخيص خاص به يمنح المستخدمين إذنًا باستخدام جميع الصور المنشورة عليه مجانًا، وذلك لأغراض تجارية وغير تجارية، دون نسبتها إليه.

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ويمتاز هذا الموقع بأنه يوفر “مجموعات” من الصور التي تُفرز، بمساعدة مستخدمي الموقع، بحسب الموضوع أو الفئة، الأمر الذي يسهل عليك إيجاد الصور التي تبحث عنها في أقل وقت ممكن.Unsplash

Pexels

يوفر موقع “بكسلز” Pexels، الذي تم إطلاقه في عام 2014، صورًا عالية الدقة مجانًا. وهو يهدف إلى المساعدة في تمكين صناع المحتوى من الصور الجميلة التي يحتاجونها لإنشاء منتجات وتصميمات وقصص ومواقع ويب مذهلة. ولدى Pexels ترخيصه الخاص به الذي يسمح للمستخدمين باستخدام الصور على الموقع مجانًا، وذلك للاستخدام التجاري وغير التجاري على حد سواء. هذا ويمكنك أيضًا تعديل الصور ونشرها بدون نسبتها إلى الموقع.

ويمتاز الموقع أيضًا بأنه يعرض لك صورًا من مواقع مشابهة أخرى، مثل Pixabay و Gratisography.Pexels

Reshot

يفتخر موقع “ريشوت” Reshot بأن لديه “صورًا مجانيةً فريدةً” و “أطنانًا من الصور المختارة بعناية”. وبالفعل فإن جميع الصور المنشورة على Reshot مجانية للاستخدام للأغراض التجارية وغير التجارية.Reshot

Nappy

على غرار المواقع السابقة، يوفر موقع “نابي” Nappy عددًا كبيرًا من الصور، ولكنه يختص في التركيز على صور الناس من السود والبنيين، وهو يصنف الصور حسب الفئات، مثل الحركة، والطعام، والناس، والأشياء، والعمل. وجميع الصور الموجودة على الموقع ذات ترخيص مشاعي CCO، أي يمكنك تنزيلها مجانًا وتحريرها واستخدامها وتوزيعها دون أي قيود.Nappy

Burst

يوفر موقع “برست” Burst، الذي تشغله منصة التجارة الإلكتروني “شوبيفاي” Shopify، صورًا مجانية، وهي أيضًا قابلة للتنزيل والاستخدام والتحرير والتوزيع دون أي قيود. وعلى غرار موقع Unsplash يصنف الموقع الصور حسب مجموعات، ولكنك لا تستطيع إنشاء المجموعات بنفسك.

إن كنت تريد إضافة نص أو حواف أو غير ذلك إلى الصور؟ إليك بعضًا من أدوات تحرير الصور المجانيةBurst

لنفرض أنك وجدت الصورة التي تبحث عنها ولكنك تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات عليها، الخدمتان التاليتان مخصصتان لذلك:

Canva

تمتاز خدمة “كانفا” Canva بأنها سهلة الاستخدام في تحرير الصور، إذ توفر لك إمكانية استخدام الصور لإعداد العروض التقديمية، وصور مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات، والقوائم، والمزيد. والمميز أيضًا أن الموقع يوفر لك الأحجام الأنسب لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يوفر لك صورًا مجانية على غرار المواقع المذكورة آنفًا.Canva

Pablo

يعد موقع “بابلو” Pablo جزءًا من منصة النشر الإلكتروني “بفر” Buffer، وهي أداة بسيطة لتحرير الصور على الإنترنت. ومن خلال Pablo يمكنك الوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بخدمة Unsplash مباشرةً. ويتيح الموقع لك إضافة المرشحات “الفلاتر” إلى الصور، مع إمكانية تغيير الألوان وإضافة النصوص.Pablo