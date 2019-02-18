شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف الصور الأولى لهاتف أبل القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن شركة أبل تخطط للكشف عن هاتفها القابل للطى خلال عام 2020، إلا أن أحد التقارير كشفت اليوم عن أحدث التسريبات لبراءة اختراع سجلت مؤخرًا من شركة أبل فى أكثر من تصميم جديد لهاتف قابل للطى.

ووفقًا لما نشره موقع GSM الهندى، فرغم أنه يستعد العديد من عمالة التكنولوجيا الكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطى المقرر إطلاقها فى مؤتمر الهاتف العالمى الذى يعقد قبل نهاية هذا الشهر فى برشلونة، إلا أن أبل ما زالت تضع المخططات الأولى لتصميم إصدارها المقرر إطلاقه فى 2020.

فيما أوضحت براءة اختراع أبل اللمحات الأولى لتصميم أبل للهاتف القابل للطى، والذى سجل فى 2011، وتم تحديثه فى 2016 من جديد، حيث يتميز تصميم أبل بنظام ميكانيكى لفتح وإغلاق شاشة الهاتف، كما يأتى تصميم آخر بوحدتين تربط بينها فواصل وهو أبسط تصميم بين براءات اختراع أبل.

كذلك يأتى تصميم أخر فى براءات اختراع أبل بشاشة يمكن طيها بشكل كامل لإغلاق الهاتف، بينما ترتكز المخططات الأخرى على رؤية أبل لحجم وسماكة الهاتف القابل للطى، حيث من المتوقع أن يختلف حجم الجهاز وفقًا للمواد المستخدمة فى تصنيع الهاتف.