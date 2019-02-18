كتب: أحمد حامد دياب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 18 فبراير 2019 طقس مائل للبرودة شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد| طقس شديد البرودة ليلًا وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق .. العظمى بالقاهرة 17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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