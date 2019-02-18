تكنولوجيا: زي النهاردة| توصيل أول رسالة بالبريد الجوي وأول اختبار للبث التلفزيوني عبر الكيبل

في 18 فبراير من عام 1911، تم توصيل أول رسائل بالبريد الجوي رسميا، حيث تولى الفرنسي هنري بيكويت نقل 6500 رسالة بريدية جوا، من الله أباد بالهند البريطانية إلى نايني، على مسافة 10 كيلومتر تقريبا.

وفي 18 فبراير من عام 1946، تم تجربة أول نقل للبث التلفزيوني بنجاح عبر الكيبل، حيث نُقلت الإشارات التلفزيونية من واشنطن العاصمة إلى مدينة نيويورك عبر كابل محوري مدته شركة AT&T الأمريكية.

حدث ذلك قبل 40 عاما تقريبا من التاريخ الذي يعتقد كثيرون أن تلفزيون الكابل قد اخترع فيه!

وفي 18 فبراير من عام 1977، قامت مركبة الفضاء “إنتربرايس” Enterprise بأول رحلة طيران لها، وهي معلقة في الجزء العلوي من طائرة بوينج 747 (الجامبو)، وهي الرحلة الأولى من بين 5 رحلات قامت بها “إنتربرايس” قبل إطلاقها إلى الفضاء.

وأجري برنامج الاختبار على مدار 9 أشهر، حتى نوفمبر 1977، في مرفق درايدن لبحوث الطيران، بهدف اختبار قدرة المركبة المدارية على الطيران والهبوط كطائرة، وقد أصبحت “إنتربرايس” أول مكوك فضاء طائر.