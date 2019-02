تطبيق سامسونج يسرب عن طريق الخطأ السماعات والأجهزة القابلة للإرتداء القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده يوم الخميس المقبل سيكون حدثًا ضخمًا حيث سنرى الكثير من الإعلانات من شركات مختلفة. ستستضيف شركة سامسونج حدثًا خاصًا بها يوم الأربعاء المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية للإعلان عن هواتف Galaxy S10 الجديدة. هناك شائعات بأننا سنرى أيضا هاتفها الذكي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، والهاتف الذكي القابل للطي أيضًا.

ومع ذلك، فقد تبين أن الحدث قد يكون أكثر تميزًا مما توقعنا لأنه وفقا لتقرير صدر من SamCentral، فيبدو أن شركة سامسونج قامت مؤخرًا بتحديث تطبيق خاص بها حيث قامت بالكشف عن طريق الخطأ عن وجود منتجات قادمة لم يتم الإعلان عنها بعد.

هذا يشمل الساعة الذكية Galaxy Watch Active التي كانت محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية، وإسوارة اللياقة البدنية Galaxy Fit الموجهة لعشاق اللياقة البدنية، فضلا عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds التي تم تصميمها للتنافس مع أمثال AirPods.

وبناء على ما رأيناه في الفترة الماضية، فسماعات Galaxy Buds الجديدة ستأتي مع علبة تدعم الشحن اللاسلكي على عكس سماعات AirPods الحالية التي لا تدعم علبتها هذه التقنية. ويبدو أنه سيكون بإمكان المستخدمين شحن هذه السماعات الجديدة من شركة سامسونج لاسلكيًا بإستخدام تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف Galaxy S10 الجديدة. على أي حال، نتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في غضون يومين، لذاك لا تنسى العودة لزيارتنا للحصول على التفاصيل الكاملة.

New Samsung wearables. Samsung fucked up and uploaded the updated Galaxy Wearables APK. pic.twitter.com/RfUjRXk2Xu