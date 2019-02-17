علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. توقف PUBG غدا 8 ساعات.. وتويتر يسرق ميزة من سناب شات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هذا اليوم حافلاً بعدد من القضايا والأحداث التكنولوجية المتنوعة والمختلفة، وعلى رأسها حظر لعبة PUBG بمصر غدًا لمدة 8 ساعات، ويستعرض الحصاد التالى أهم القضايا التى طرأت على مدار اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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