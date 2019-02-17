هناك العديد من العوامل التي يجب أن نضعها في الاعتبار عند شراء جهاز كمبيوتر محمول laptop جديد، ومن أهم هذه العوامل هو عمر البطارية خاصة وأننا نعتمد على الحواسيب المحمولة كثيرًا أثناء التنقل واجتماعات العمل المهمة، ونحن بالطبع لا نرغب في أن نتعرض لإيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي في وسط اجتماع كبير أو في منتصف رحلة عبر البلاد.

استنادًا إلى اختبار البطارية المكثف الذي أجراه الموقع التقني CNET، سنستعرض 10 حواسيب محمولة تتمتع بأطول عمر بطارية، وتتضمن هذه القائمة حواسيب محمولة تعمل بنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس MacOS، وحواسيب 2×1 ” two-in-one” التي تعمل كحاسوب محمول أو كحاسوب لوحي بنظام التشغيل ويندوز، وحواسيب كروم بوك Chromebook التي تعمل بنظام التشغيل كروم أو إس من جوجل.

كان الاختبار عبارة عن تشغيل مقطع فيديو بشكل مستمر عبر الإنترنت باستخدام الواي فاي Wi-Fi ولا شك أن دقة الشاشة ونوع وحدة المعالجة المركزية هي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على عمر البطارية.

فيما يلي قائمة بأبرز 10 حواسيب محمولة تتمتع بأطول عمر للبطارية:

1- حاسوب LG Gram 15

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– عمر البطارية: 13 ساعة و58 دقيقة

بالإضافة إلى كونه واحدًا من أخف الحواسيب المحمولة على الإطلاق ويتمتع بتصميم أنيق، فإن أحدث إصدار من LG Gram 15 يتميز بعمر بطارية كبير جدًا حيث يفوق معدل الطراز السابق بنحو 4 ساعات تقريبًا.

المواصفات:

الطراز: LG Gram 15Z980-R.AAS9U1 إصدار عام 2018

الشاشة: 15.6 إنش بدقة 1920 × 1080 تعمل باللمس

المعالج: الجيل الثامن من إنتل Core i7-8550U

بطاقة رسوميات من إنتل HD Graphics 520

ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت

قرص تخزين من نوع SSD بمساحة 1 تيرابايت

لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية

يدعم قارئ بصمات الأصابع Fingerprint ID

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر 1750 دولار

2- حاسوب Asus NovaGo

– عمر البطارية: 13 ساعة و12 دقيقة

يقع حاسوب أسوس Asus NovaGo تحت فئة أجهزة 2×1 حيث يعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي، ويأتي بتصميم أنيق ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

أهم ما يميز هذا الحاسوب أنه يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 835 الذي يجعله يستهلك طاقة أقل بنسبة 25%.

المواصفات:

الطراز: ASUS NovaGo TP370QL

الشاشة: 13.3 إنش بدقة 1920 × 1080 تعمل باللمس، وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة

المعالج من كوالكوم Snapdragon 835 بتردد 2.6 جيجاهرتز

بطاقة رسوميات من كوالكوم Adreno 540

ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت

ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت

المنافذ: اثنين من نوع USB 3.1 Type-A ومنفذ HDMI وبطاقة microSD ومنفذ للسماعات

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر 699 دولار

3- حاسوب (Lenovo ThinkPad X1 Carbon (sixth-gen

– عمر البطارية: 13 ساعة و7 دقائق

يتميز حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Carbon إصدار عام 2018 بشاشته التي تأتي بمقاس 14 إنش وبدقة 2560 × 1440 كما أنها تدعم تقنية العرض Dolby Vision HDR التي توفرها لينوفو في عدد من منتجاتها الأخرى للحصول على مزيد من السطوع والتباين ودقة الألوان، كل ذلك مع الحفاظ على عمر بطارية أطول، مما يجعل منه خيارًا مناسبًا للرسامين ومصممي الجرافيك.

الطراز: (Lenovo Thinkpad X1 Carbon (6th Gen إصدار عام 2018

الشاشة: 14 إنش بدقة 2560 × 1440 وقدرة سطوع تصل إلى 500 شمعة

المعالج من إنتل Core i7-8650U

بطاقة رسوميات من إنتل HD Graphics 620

ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت من نوع LPDDR3

قرص تخزين داخلي PCIe SSD بمساحة 1 تيرابايت

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر 1935 دولار

4- حاسوب Lenovo Yoga C930

– عمر البطارية: 12 ساعة و26 دقيقة

يتميز حاسوب لينوفو Yoga C93 بالتصميم الأنيق العملي والأداء الفائق مما يجعله واحدًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتحولة حيث يقع تحت فئة أجهزة 2×1 ويعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي.

المواصفات:

الشاشة: 13.9 إنش بدقة 1920 × 1080 تعمل باللمس

معالج الجيل الثامن من إنتل Core i7-8550U

بطاقة رسوميات من إنتل HD Graphics 620

ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت

قرص تخزين داخلي PCIe-NVME M.2 SSD بمساحة 256 جيجابايت

يأتي مع قلم إلكتروني من لينوفو Lenovo Active Pen

يدعم قارئ بصمات الأصابع Fingerprint Reader

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر 1199 دولار

5- حاسوب (Dell XPS 13 (9370

– عمر البطارية: 12 ساعة و18 دقيقة

يتميز حاسوب ديل (XPS 13 (9370 إصدار عام 2018 بأنه أكثر نحافة وأقوى من حيث الأداء، فهو يأتي مع شاشة 4K مذهلة ليس لها حدود Infinity Edge من فئة bezel-less، وتعمل باللمس.

المواصفات:

الطراز: Dell XPS 13 9370 إصدار عام 2018

الشاشة: 13.3 إنش بدقة 4K – 3840×2160، وتعمل باللمس

معالج الجيل الثامن من إنتل Core i7-8550U رباعي النواة

بطاقة رسوميات من إنتل HD Graphics 620

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت

قرص تخزين داخلي PCIe SSD بمساحة 512 جيجابايت

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر 1467 دولار

6- حاسوب Acer Aspire E15-57G6

– عمر البطارية: 11ساعة و 58 دقيقة

يتميز حاسوب أيسر Acer Aspire E15-57G6 بأنه رخيص السعر ويتمتع بمواصفات عالية مثل معالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U، وبطاقة رسوميات من إنفيديا GeForce MX150 يساعدان على توفير استهلاك الطاقة لذلك يصل عمر بطاريته إلى 11ساعة و 58 دقيقة.

المواصفات:

الشاشة: 15.6 إنش بدقة (Full HD (1920 × 1080

معالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U

بطاقة رسوميات من إنفيديا GeForce MX150

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت

قرص تخزين داخلي SSD بمساحة 256 جيجابايت

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر 599.99 دولار

7- حاسوب Acer Chromebook Spin 13

– عمر البطارية: 11 ساعة و36 دقيقة

يقع حاسوب أيسر كروم بوك Chromebook Spin 13 تحت فئة أجهزة 2×1 حيث يعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي، ويأتي بتصميم أنيق مصنوع من الألومنيوم بالكامل وشاشة تعمل باللمس وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة، مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية.

المواصفات:

الشاشة: 13.5 إنش بدقة 2256 × 1504، تعمل باللمس

معالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت من نوع LPDDR3

ذاكرة تخزين داخلية eMMC سعة 128 جيجابايت

يعمل بنظام التشغيل كروم أو إس

السعر 819.5 دولار

8- حاسوب آبل (MacBook Pro (15-inch

– عمر البطارية: 11 ساعة و29 دقيقة

من المؤكد أن آبل احتفظت بأناقة التصميم في حاسوبها ماك بوك برو (MacBook Pro (15-inch إصدار عام 2018 ولكنه يأتي بتكلفة أكبر من منافسيه في هذه القائمة.

المواصفات:

شاشة Retina مقاسها 15.4 إنش

معالج الجيل الثامن من إنتل Intel Core i7 سداسي النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز

بطاقة رسوميات من إنتل UHD Graphics 630

ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت

قرص تخزين داخلي SSD بمساحة 256 جيجابايت

يأتي شريط اللمس Touch Bar أعلى لوحة المفاتيح

يدعم مستشعر لقراءة بصمات الأصابع TouchID

يعمل بنظام التشغيل ماك أو إس

السعر 2100 دولار

9- حاسوب Microsoft Surface Laptop 2

– عمر البطارية: 11 ساعة و11 دقيقة

يتميز حاسوب مايكروسوفت Surface Laptop 2 إصدار عام 2018 بالوزن الخفيف والتصميم المثالي وعمر البطارية الطويل وسرعة الأداء بنسبة 85% من جهاز Surface Laptop الأصلي.

المواصفات:

الطراز: Microsoft Surface Laptop 2 إصدار عام 2018

الشاشة: 13.5 إنش بدقة 2256 × 1504، وتعمل باللمس

معالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U أو Core i7-8650U

بطاقة رسوميات من إنتل HD Graphics 620

خيارين من ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 16 جيجا بايت

قرص تخزين داخلي PCIe SSD يبدأ من 128 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10

السعر يبدأ من 999 حتى 2199 دولار

10- حاسوب Asus Zenbook UX331U

– عمر البطارية: 10 ساعة و45 دقيقة

يعتبر حاسوب أسوس Zenbook UX331U أنحف جهاز في القائمة ويتميز بالتصميم الأنيق مع شاشة NanoEdge وبطاقة رسوميات منفصلة من إنفيديا Geforce MX150 عالية الأداء.