Google لا تنوي تخفيض نسبتها (30%) من المبيعات الرقمية

فاطمة أيت طالب - دبي - تقتطع معظم الشركات إن لم يكن جميعها مع استثناءات نادرة ما نسبته 30% من المشتريات عبر المتاجر الرقمية، هذا ينطبق على شركات مثل Google و Apple، و حتى صانعي الأجهزة المنزلية مثل سوني و مايكروسوفت و غيرهم.

من خلال اجتماع المستثمرين الأخير للشركة تحدث Sundar Pichai حول هذا الموضوع و ذكر بأن نسبة 30% هي المعيار الحالي و لن يتم تقليلها، حيث أن غوغل تنفق الكثير من الأموال من أجل البنية التحتية لمتجر Google Play، هذا بالإضافة إلى أن هناك الملايين الملايين من مُستخدمي نظام الأندرويد حول العالم و لذلك فإن فتح هذا الباب أمام جميع الشركات مقابل هذه النسبة هو أمر عادل.

حسناً، لا شك أن ما فعلته Epic مع متجرها أثار الكثير من الضجيج، حيث قللت الشركة من النسبة التي تحصل عليها من مطوري ألعاب الفيديو لتصل إلى 12% فقط، و لتترك 88% من العائدات للمطورين.