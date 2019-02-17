Newzoo: سوق الرياضة الإلكترونية سيتجاوز 1 مليار دولار في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت Newzoo من خلال تقريرٍ جديدٍ يتعلق بالرياضة الإلكترونية، و التي تُعبر ببساطة شديدة، المنافسة الجماعية عن طريق ألعاب الفيديو، بأنه من المتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق 1.1 مليار دولار في العام الحالي 2019.
و من المتوقع أن يُشكل السوق الأمريكي لوحده قرابة 40% من هذه الأرقام، و بواقع 409 مليون دولار، كما ستحقق الصين 210 مليون دولار، و يتوقع الخبراء أن يصل عدد المتابعين هذا العام إلى 453.8 مليون نسمة حول العالم، و هو رقم هائلٌ حقاً.
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