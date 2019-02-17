جهاز Sega Dreamcast سيحصل على أداة تحكم جديدة بعد سنوات عديدة على إيقاف إنتاجه!

فاطمة أيت طالب - دبي - رغم أنه لم يحقق نجاحاً تجارياً في الأسواق و اكتفى ببيع نحو 10 مليون وحدة قبل أن توقف شركة Sega إنتاجه مطلع الألفية الحالية، إلا أن جهاز Dreamcast ما زال يحتفظ بمكانة خاصة للغاية في قلوب عشاق الشركة الزرقاء، و التي كانت مُنافساً شرساً لشركة ننتندو مواطنتها اليابانية في التسعينات.

في الواقع، ما زال الجهاز يحصل على بعض المنتجات الخاصة من المُحبين حتى يومنا هذا، و لعلّ آخرها أداة تحكم تم تمويلها بنجاح عن طريق منصة التمويل الجماعي كيكستارتر. هذه النسخة من أداة التحكم تقوم بإجراء بعض التعديلات على تصميم أداة التحكم الأصلية لتجعلها عصرية بصورةٍ أكبر.

يُمكنكم الوصول إلى صفحة كيكستارتر الخاصة بها من هنا، و من المدهش أن هذا الجهاز ما زال يحصل على الدعم من المعجبين حتى بعد أكثر من 15 سنة من إيقاف إنتاجه.